Площадь озелененных территорий Нижнего Новгорода увеличится на 40 га

Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Фото: АНО "Центр 800"

Площадь озелененных территорий общего пользования в Нижнем Новгороде увеличится на 40 гектаров. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Глава города напомнил, что в муниципалитете действует категория ОТОП — озелененные территории общего пользования. Эти зоны имеют особый статус и фактически являются неприкосновенными зелеными пространствами.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде насчитывается около 2,3 тысячи гектаров таких территорий. Их запрещено застраивать или уменьшать по площади, а в случае вырубки деревьев утраченные насаждения должны компенсироваться в пределах тех же границ.

"Вывод прост и однозначен: чем больше ОТОП - тем лучше для города и его жителей. В Нижнем Новгороде с этим проблем нет, но, беря во внимание два важных фактора: активное строительство и объединение с Кстовским районом, наша задача не только сохранить нормативную площадь ОТОП на каждого нижегородца, но и увеличить этот показатель", — отметил Шалабаев.

По его поручению профильные департаменты благоустройства, а также градостроительного развития и архитектуры проработали вопрос совместно с региональным министерством.

В результате на предварительном этапе были согласованы десять городских участков общей площадью 40 гектаров. После изменения статуса они войдут в состав озелененных территорий общего пользования. В ближайшее время ведомствам предстоит провести масштабную работу, связанную с корректировкой границ городских ОТОП и реализацией принятых решений.

