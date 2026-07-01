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Общество

Нижегородцы могут предложить территории для благоустройства

01 июля 2026 10:59 Общество
Нижегородцы могут предложить территории для благоустройства

В Нижегородской области началась заявочная кампания проекта «Вам решать!», который позволяет жителям напрямую влиять на развитие своих территорий.

Как отметил губернатор Глеб Никитин в своем MAX-канале, проект задумывался как инструмент вовлечения нижегородцев в преобразование области. По его словам, ключевое решение остается за жителями: именно они предлагают инициативы и определяют, какие объекты требуют первоочередного внимания.

В 2026 году планируется реализовать 363 инициативы. За 14 лет работы проекта в регионе уже воплотили в жизнь около 5,5 тысячи предложений от нижегородцев.

Глава региона подчеркнул, что при выборе направлений благоустройства власти исходят из простого принципа — местным жителям лучше известно, что необходимо их населенным пунктам. Речь может идти о создании детских и спортивных площадок, развитии инфраструктуры или ремонте дорог.

Подать заявку можно до 1 сентября 2026 года на портале GOLOSZA.RU. Участвовать могут жители Нижегородской области старше 18 лет, представители территориального общественного самоуправления и старосты сельских населенных пунктов.

«Не оставайтесь в стороне, предлагайте свои инициативы! Вам решать, какой будет Нижегородская область завтра!» — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде по проекту «Вам решать!» благоустроили 17 объектов в 2026 году.

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Глеб Никитин
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