10 тысяч деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2026 году Общество

В 2026 году в Нижнем Новгороде планируют высадить 10 тысяч деревьев. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По его словам, с 2023 года в городе стартовала масштабная кампания по озеленению. За это время было высажено 11,5 тысячи деревьев, более 45 тысяч кустарников, а также благоустроено почти 420 тысяч кв. метров газонов. При этом ежегодно увеличивалось количество высаживаемых деревьев: если в 2023 году их было чуть более 3 тысяч, то в 2025-м — уже 5 тысяч.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что администрация города стремится не снижать темпы и сохранять достигнутые результаты во всех направлениях работы.

Мэр добавил, что в 2026 году планируется удвоить количество высаживаемых деревьев по сравнению с предыдущим годом. Он поручил предусмотреть соответствующее финансирование в бюджете на следующий год.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2025 года в рамках компенсационного озеленения высажено 3 665 деревьев, 748 кустарников и 73 тысячи кв. метров газонов. Также сообщалось, что на озеленение городских территорий в 2026 году в бюджет заложили 1,3 млрд рублей.