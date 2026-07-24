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Спорт

Глеб Никитин назвал главную цель «Торпедо» в новом сезоне КХЛ

24 июля 2026 08:12 Спорт
Глеб Никитин назвал главную цель «Торпедо» в новом сезоне КХЛ

Фото: ХК "Торпедо"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что главной задачей хоккейного клуба «Торпедо» в предстоящем сезоне КХЛ остается борьба за Кубок Гагарина.

В беседе с «Матч ТВ» глава региона подчеркнул, что команда не ставит перед собой промежуточных целей вроде выхода во второй раунд плей-офф или полуфинал. По его словам, такая позиция остается неизменной уже несколько сезонов.

Никитин отметил, что всегда ориентируется на победу в Кубке Гагарина, хотя понимает: у ряда клубов лиги больше ресурсов и выше шансы на итоговый успех. При этом, по его мнению, интерес как раз заключается в том, чтобы добиваться результата, превосходящего ожидания.

«Поэтому мы нацелены на самый главный трофей», — сказал губернатор.

В прошлом сезоне «Торпедо» заняло шестое место в Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородцы обыграли «Северсталь» со счетом 4:1 в серии, а затем во втором раунде уступили магнитогорскому «Металлургу» — 1:4.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.

Ранее у НИА «Нижний Новгород» вышел большой материал о том, как изменился состав нижегородского «Торпедо» накануне нового сезона КХЛ.

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Теги:
Глеб Никитин КХЛ ХК "Торпедо"
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