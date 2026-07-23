Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
23 июля 2026 18:00
Владислав Карапузов покидает ФК «НН» и продолжит карьеру в «Урале»
23 июля 2026 17:35
КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России
23 июля 2026 15:12
Нападающий Артём Матюк продолжит выступать в системе ХК «Торпедо»
23 июля 2026 13:40
Нижегородский ХК «Старт» лишился еще четырех игроков перед новым сезоном
22 июля 2026 11:45
Еще три хоккеиста покинули нижегородский «Старт»
21 июля 2026 16:53
Нижегородцы простились со спортивным журналистом Владимиром Смирновым
21 июля 2026 11:46
Защитник ХК «Торпедо» Конюшков объяснил решение уехать в Северную Америку
21 июля 2026 10:20
Добрыня Никитич растет в системе нижегородского «Торпедо»
20 июля 2026 13:12
«Карта адаптивного спорта» заработала в Нижегородской области
20 июля 2026 09:08
ФК «НН» обыграл «КАМАЗ» и одержал вторую победу подряд
Спорт

КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России

23 июля 2026 17:35 Спорт
КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России

Фото: Александр Воложанин

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не удовлетворил протест московского «Спартака», который требовал переиграть матч за OLIMPBET Суперкубок России против петербургского «Зенита». По итогам заседания, состоявшегося 23 июля, результат встречи оставили без изменений.

Напомним, матч прошел 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу со счетом 4:2 одержал «Зенит». До самой концовки встречи впереди был «Спартак», однако на 98-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

После забитого мяча форвард «Зенита» эмоционально отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака», что привело к конфликту между игроками. Потасовка быстро стала массовой, а затем с трибун в сторону поля полетели пластиковые бутылки.

Именно после этих событий перед серией пенальти судья не стал проводить жеребьевку для выбора ворот. Удары выполнялись в ворота, расположенные рядом с сектором болельщиков «Зенита». В РФС ранее пояснили, что такое решение было принято в соответствии с регламентом, поскольку поведение фанатов «Спартака» было расценено как угроза безопасности.

Это решение и стало одной из главных претензий московского клуба. «Спартак» также просил рассмотреть ряд спорных эпизодов. Однако КДК РФС отказал в удовлетворении протеста и постановил сохранить итог матча в силе.

Кроме того, комитет вынес дисциплинарные санкции обеим командам.

Общая сумма штрафов для «Спартака» составила 195 тысяч рублей: 95 тысяч рублей — за оскорбительные кричалки болельщиков, 50 тысяч — за бросание предметов на поле и еще 50 тысяч — за массовое появление на поле лиц, не имевших права там находиться.

«Зенит» по итогам заседания оштрафовали на 175 тысяч рублей. Клуб заплатит 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений за матч), 25 тысяч рублей — за использование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а также 50 тысяч рублей — за массовый выход запасных игроков и персонала на поле.

Отдельное наказание получил нападающий «Зенита» Александр Соболев. За провокационные действия, создавшие угрозу нарушения общественного порядка на стадионе, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полузащитник Владислав Карапузов продолжит карьеру в «Урале».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
21 июля 2026 16:53
Нижегородцы простились со спортивным журналистом Владимиром Смирновым
20 июля 2026 09:08
ФК «НН» обыграл «КАМАЗ» и одержал вторую победу подряд
16 июля 2026 17:15
Эксклюзив
Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных