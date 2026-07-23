КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России Спорт

Фото: Александр Воложанин

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не удовлетворил протест московского «Спартака», который требовал переиграть матч за OLIMPBET Суперкубок России против петербургского «Зенита». По итогам заседания, состоявшегося 23 июля, результат встречи оставили без изменений.

Напомним, матч прошел 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу со счетом 4:2 одержал «Зенит». До самой концовки встречи впереди был «Спартак», однако на 98-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

После забитого мяча форвард «Зенита» эмоционально отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака», что привело к конфликту между игроками. Потасовка быстро стала массовой, а затем с трибун в сторону поля полетели пластиковые бутылки.

Именно после этих событий перед серией пенальти судья не стал проводить жеребьевку для выбора ворот. Удары выполнялись в ворота, расположенные рядом с сектором болельщиков «Зенита». В РФС ранее пояснили, что такое решение было принято в соответствии с регламентом, поскольку поведение фанатов «Спартака» было расценено как угроза безопасности.

Это решение и стало одной из главных претензий московского клуба. «Спартак» также просил рассмотреть ряд спорных эпизодов. Однако КДК РФС отказал в удовлетворении протеста и постановил сохранить итог матча в силе.

Кроме того, комитет вынес дисциплинарные санкции обеим командам.

Общая сумма штрафов для «Спартака» составила 195 тысяч рублей: 95 тысяч рублей — за оскорбительные кричалки болельщиков, 50 тысяч — за бросание предметов на поле и еще 50 тысяч — за массовое появление на поле лиц, не имевших права там находиться.

«Зенит» по итогам заседания оштрафовали на 175 тысяч рублей. Клуб заплатит 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений за матч), 25 тысяч рублей — за использование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а также 50 тысяч рублей — за массовый выход запасных игроков и персонала на поле.

Отдельное наказание получил нападающий «Зенита» Александр Соболев. За провокационные действия, создавшие угрозу нарушения общественного порядка на стадионе, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полузащитник Владислав Карапузов продолжит карьеру в «Урале».