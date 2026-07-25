ФК «Нижний Новгород» одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Спорт

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжил победную серию на старте сезона Лиги PARI. В третьем туре команда Вадима Гаранина на выезде обыграла «Челябинск» со счетом 2:1.

Счет в матче открыли нижегородцы. На 33-й минуте нападающий Вячеслав Грулёв реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

Однако «Челябинск» быстро восстановил равенство. На 40-й минуте отличился форвард Матвей Урванцев, который находится в челябинском клубе на правах аренды из ФК «НН».

Перед самым перерывом нижегородцы снова вышли вперед. На 45+3-й минуте Тимофей Комиссаров забил победный мяч и принес команде очередные три очка.

После трех туров «Нижний Новгород» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Следующий матч (6+) команда проведет 2 августа. Нижегородцы примут «Шинник».

Ранее бывший полузащитник сборной России и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков оценил шансы ФК «НН» на выход в РПЛ.