Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 июля 2026 19:16
ФК «Нижний Новгород» одержал третью победу подряд и возглавил таблицу
25 июля 2026 12:00
Нижегородское «Торпедо» подписало новый контракт с Дмитрием Бреусом
24 июля 2026 17:31
Эксклюзив
Стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде планируют открыть после ремонта в августе
24 июля 2026 12:32
Бобер стал игроком ФК «Нижний Новгород»
24 июля 2026 08:12
Глеб Никитин назвал главную цель «Торпедо» в новом сезоне КХЛ
23 июля 2026 19:41
Свыше 13 тысячи кв. м спортобъектов спроектировали с ТИМ в Нижегородской области
23 июля 2026 19:23
Нижегородцы могут вернуть 13% расходов на спорт
23 июля 2026 18:00
Владислав Карапузов покидает ФК «НН» и продолжит карьеру в «Урале»
23 июля 2026 17:35
КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России
23 июля 2026 15:12
Нападающий Артём Матюк продолжит выступать в системе ХК «Торпедо»
Спорт

ФК «Нижний Новгород» одержал третью победу подряд и возглавил таблицу

25 июля 2026 19:16 Спорт
ФК «Нижний Новгород» одержал третью победу подряд и возглавил таблицу

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжил победную серию на старте сезона Лиги PARI. В третьем туре команда Вадима Гаранина на выезде обыграла «Челябинск» со счетом 2:1.

Счет в матче открыли нижегородцы. На 33-й минуте нападающий Вячеслав Грулёв реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

Однако «Челябинск» быстро восстановил равенство. На 40-й минуте отличился форвард Матвей Урванцев, который находится в челябинском клубе на правах аренды из ФК «НН».

Перед самым перерывом нижегородцы снова вышли вперед. На 45+3-й минуте Тимофей Комиссаров забил победный мяч и принес команде очередные три очка.

После трех туров «Нижний Новгород» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Следующий матч (6+) команда проведет 2 августа. Нижегородцы примут «Шинник».

Ранее бывший полузащитник сборной России и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков оценил шансы ФК «НН» на выход в РПЛ.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
Поделиться:
Новости по теме
24 июля 2026 12:32
Бобер стал игроком ФК «Нижний Новгород»
23 июля 2026 18:00
Владислав Карапузов покидает ФК «НН» и продолжит карьеру в «Урале»
23 июля 2026 17:35
КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России
23 июля 2026 08:00
Эксклюзив
Синдром отмены футбола: как вернуться к обычной жизни после ЧМ-2026
17 июля 2026 12:40
Арсений Ефремов покинул ФК «Нижний Новгород» и перешел в тульский «Арсенал»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных