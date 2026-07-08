Матвей Урванцев продолжит карьеру в «Челябинске» на правах аренды Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Нападающий футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Матвей Урванцев проведет сезон 2026/2027 в составе «Челябинска». Клубы согласовали переход игрока на правах аренды без опции выкупа.

Напомним, 21-летний форвард присоединился к «Пари НН» в феврале этого года.

При этом нижегородский клуб сохраняет за собой право досрочно вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.

В РПЛ Урванцев провел 10 матчей за нижегородскую команду.

Ранее сообщалось, что защитник Илья Кирш покинул ФК «Пари НН».