Матвей Урванцев продолжит карьеру в «Челябинске» на правах аренды

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Нападающий футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Матвей Урванцев проведет сезон 2026/2027 в составе «Челябинска». Клубы согласовали переход игрока на правах аренды без опции выкупа.
Напомним, 21-летний форвард присоединился к «Пари НН» в феврале этого года.
При этом нижегородский клуб сохраняет за собой право досрочно вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.
В РПЛ Урванцев провел 10 матчей за нижегородскую команду.
Ранее сообщалось, что защитник Илья Кирш покинул ФК «Пари НН».
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