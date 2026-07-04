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Общество

Проезд на нижегородской канатке подорожает с 15 июля

04 июля 2026 18:24 Общество
Проезд на нижегородской канатке подорожает с 15 июля

С 15 июля изменится стоимость проезда на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Повышение затронет разовую поездку, сообщил перевозчик.

Цена одного разового проезда составит 200 рублей вместо 150 рублей. Оплатить билет можно привычными способами: наличными, банковской картой или с помощью электронного кошелька непосредственно на канатке.

Билет в одну сторону для пассажиров в возрасте от 7 до 12 лет будет стоить 100 рублей.

Для детей младше 7 лет проезд останется бесплатным — 0 рублей.

При этом ряд тарифов сохранится без изменений. Повышение не коснется проездных на 10, 20, 30 и 48 поездок.

Прежней останется стоимость льготных проездных билетов для студентов, а также льготных проездных на 48 поездок для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц.

Ранее сообщалось, что проезд в нижегородском общественном транспорте не подорожает из-за перебоев с топливом.

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт проезд
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