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Проездные на нижегородскую канатку продлят из‑за остановки движения

06 июля 2026 10:37 Общество
Проездные на нижегородскую канатку продлят из‑за остановки движения

Фото: Александр Воложанин

Срок действия проездных на канатную дорогу продлят из-за остановки работы переправы. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Напомним, вечером 5 июля движение было остановлено из‑за сильного ветра и непогоды. Несколько кабинок зависли над рекой. В тот момент на линии находились 16 человек, в том числе четверо детей. Спасатели прибыли на место и спустя некоторое время эвакуировали пассажиров.

По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. Обстоятельства инцидента также изучает прокуратура.

Нижегородская канатка пока не возобновила работу. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативным транспортом — пригородными автобусами межмуниципальных направлений и пригородными электропоездами.

О запуске канатной дороги для пассажиров сообщат дополнительно. Информацию об изменениях можно уточнить по телефону автоинформатора (831) 411‑10‑09 или на сайте nnkd.ru.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на нижегородской канатной дороге с 15 июля вырастет до 200 рублей.

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт
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