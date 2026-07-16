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Нижегородское «Торпедо» сыграет в первом Кубке Первых КХЛ

16 июля 2026 15:00 Спорт
Нижегородское «Торпедо» сыграет в первом Кубке Первых КХЛ

Фото: ХК «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» станет одним из участников нового сезонного турнира КХЛ — Кубка Первых к 80-летию отечественного хоккея. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Помимо нижегородцев за трофей также поборются старейшие российские клубы «Спартак», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». В зачет турнира войдут только первые очные встречи этих команд дома и на выезде в рамках регулярного чемпионата сезона 2026/2027. Всего будет учитываться 30 матчей.

Для нижегородцев Кубок Первых стартует уже в первый игровой день регулярного чемпионата. 5 сентября «Торпедо» встретится на выезде со «Спартаком».

Победителя определят по стандартной системе начисления очков КХЛ: два очка за победу, одно — за поражение в овертайме или серии буллитов, ноль — за поражение в основное время.

Финальный тур состоится 22 декабря 2026 года — в день 80-летия отечественного хоккея. Тогда же станет известен обладатель первого Кубка Первых.

Особенностью турнира станут специальные ретро-джерси с шевронами Кубка Первых, в которых команды будут выходить на матчи, идущие в зачет соревнования.

Напомним, «Торпедо» было основано 26 декабря 1946 года. Клуб стал первой немосковской командой, сумевшей завоевать медали чемпионата СССР, выиграв серебро в сезоне 1960/1961. В истории КХЛ лучшим результатом нижегородцев пока остается выход во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что в рамках предсезонной подготовки подопечные Алексея Искакова сыграют три контрольных матча, один из которых пройдет (0+) 14 августа на «Volga Арене», а также примут участие в Кубке мэра Москвы (0+).

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Теги:
КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
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