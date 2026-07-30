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Спорт

ФК «НН» отправил вратаря Евгения Латышонка в аренду в «Балтику»

30 июля 2026 11:59 Спорт
ФК «НН» отправил вратаря Евгения Латышонка в аренду в «Балтику»

Фото: ФК "Балтика"

Вратарь Евгений Латышонок стал игроком «Нижнего Новгорода», однако за нижегородский клуб в ближайшее время не сыграет. Контракт с нижегородским клубом рассчитан на три года.

Спустя несколько часов после объявления о трансфере его отправили в аренду в «Балтику». Аренда рассчитана на один сезон и не включает право выкупа.

Латышонок — воспитанник академии «Краснодара». С 2019 по 2024 год голкипер защищал цвета «Балтики», где провел пять сезонов и завоевал серебряные медали Лиги PARI.

До перехода в «Нижний Новгород» 28-летний вратарь выступал за «Зенит», с которым стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Латышонок провел 13 матчей во всех турнирах, не сумев выиграть конкуренцию за место в основе.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал трансфер Латышонка в ФК «НН».

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Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
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