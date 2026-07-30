ФК «НН» отправил вратаря Евгения Латышонка в аренду в «Балтику» Спорт

Фото: ФК "Балтика"

Вратарь Евгений Латышонок стал игроком «Нижнего Новгорода», однако за нижегородский клуб в ближайшее время не сыграет. Контракт с нижегородским клубом рассчитан на три года.

Спустя несколько часов после объявления о трансфере его отправили в аренду в «Балтику». Аренда рассчитана на один сезон и не включает право выкупа.



Латышонок — воспитанник академии «Краснодара». С 2019 по 2024 год голкипер защищал цвета «Балтики», где провел пять сезонов и завоевал серебряные медали Лиги PARI.

До перехода в «Нижний Новгород» 28-летний вратарь выступал за «Зенит», с которым стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Латышонок провел 13 матчей во всех турнирах, не сумев выиграть конкуренцию за место в основе.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал трансфер Латышонка в ФК «НН».