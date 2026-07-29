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Колосков: Латышонок перешел в «Нижний Новгород» из-за конкуренции в «Зените»

29 июля 2026 18:29 Спорт
Колосков: Латышонок перешел в «Нижний Новгород» из-за конкуренции в «Зените»

Фото: Александр Воложанин

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал Metaratings.ru переход бывшего вратаря «Зенита» Евгения Латышонка в «Нижний Новгород».

По мнению Колоскова, голкипер принял предложение нижегородского клуба, поскольку не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе «Зенита». Он также отметил, что многое зависело от самого футболиста, приведя в пример Матвея Сафонова, который сумел закрепиться в основном составе французского «ПСЖ».

29 июля «Зенит» официально объявил об уходе 28-летнего вратаря. За петербургский клуб Латышонок провел 41 матч, в 21 из них сохранил ворота «сухими» и пропустил 27 мячей. Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.

Контракт Латышонка с «Нижним» рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость вратаря составляет 1,5 млн евро.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят футболисты ФК «Нижний Новгород».

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Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
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