Колосков: Латышонок перешел в «Нижний Новгород» из-за конкуренции в «Зените»

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал Metaratings.ru переход бывшего вратаря «Зенита» Евгения Латышонка в «Нижний Новгород».
По мнению Колоскова, голкипер принял предложение нижегородского клуба, поскольку не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе «Зенита». Он также отметил, что многое зависело от самого футболиста, приведя в пример Матвея Сафонова, который сумел закрепиться в основном составе французского «ПСЖ».
29 июля «Зенит» официально объявил об уходе 28-летнего вратаря. За петербургский клуб Латышонок провел 41 матч, в 21 из них сохранил ворота «сухими» и пропустил 27 мячей. Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.
Контракт Латышонка с «Нижним» рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость вратаря составляет 1,5 млн евро.
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