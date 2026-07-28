Избивший игрока ФК «НН» Эдуард Сандлер разбился на гидроцикле Спорт

Директор и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер погиб в результате аварии на гидроцикле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Приморскому краю.

Вечером 28 июля мужчина катался на гидроцикле в Амурском заливе в районе яхт-клуба «7 Футов». Он не справился с управлением, врезался в каменистую береговую линию и скончался от полученных травм.

Сандлер возглавил команду перед сезоном-2023/24. Уже в дебютном сезоне под его руководством владивостокский клуб впервые стал чемпионом Суперлиги.

Напомним, в апреле прошлого года Сандлер избил в общественной бане футболиста Антона Мухина, выступавшего за ФК «Динамо» на правах аренды из «Нижнего Новгорода». По данным СМИ, причиной конфликта стало то, что игрок не поздоровался с тренером (Сандлер руководил сразу и баскетбольным, и футбольным клубами Владивостока). У Мухина диагностировали сотрясение головного мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей в области левого глаза.