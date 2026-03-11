Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Общество

Компания "Мостопроектстрой" завершит капремонт нижегородской школы №123

11 марта 2026 17:45 Общество
Компания Мостопроектстрой завершит капремонт нижегородской школы №123

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде определили подрядчика для завершения капитального ремонта школы №123 на улице Гвоздильной, 9. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Контракт с ООО "Мостопроектстрой" заключен 10 марта. Стоимость работ составит почти 136,6 млн рублей. Завершить капремонт необходимо до 1 декабря текущего года. Подрядчику предстоит демонтировать окна, двери, перегородки, полы и потолки, частично удалить штукатурку и полностью заменить старые санузлы. При этом конструктивная схема здания и его общая площадь должны быть сохранены.

Отметим, что ранее ремонт уже пытались провести: в 2025 году на эти цели выделяли 132,5 млн рублей, а завершение планировали на ноябрь 2026 года. Контракт тогда подписали, однако в феврале 2026 года его расторгли по соглашению сторон. К этому моменту подрядчик выполнил работы на 5,6 млн рублей — эта сумма была оплачена.

Аналогичная ситуация сложилась и со школой №48. В июне 2025 года контракт на ее капитальный ремонт заключили с чувашской компанией "МАСТЕР КРОВЛИ" на 230,2 млн рублей. Однако 3 февраля 2026 года договор расторгли по взаимному согласию сторон. К этому моменту подрядчик выполнил работы на 1,88 млн рублей, которые были оплачены заказчиком.

В феврале 2026 года состоялся новый тендер на завершение ремонта, по итогам которого контракт подписали с московской компанией "Эк-Строй".

Добавим, что в ноябре 2025 года "Мостопроектстрой" также выиграл конкурс на строительство школы №103 в Верхних Печерах. Стоимость этого контракта составляет 828,2 млн рублей, завершить строительство планируется к маю 2027 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

