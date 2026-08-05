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Общество

Около 800 школ готовятся к новому учебному году в Нижегородской области

05 августа 2026 16:27 Общество
Около 800 школ готовятся к новому учебному году в Нижегородской области

Фото: Минобр Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается подготовка школ к 2026/2027 учебному году. Как сообщили в региональном минобре, в августе около 800 образовательных учреждений проходят обязательную проверку межведомственной комиссии.

До середины месяца специалисты оценят состояние зданий, инженерных сетей и спортивных объектов, а также проверят системы безопасности — видеонаблюдение, пожарную сигнализацию и «тревожные кнопки». Отдельное внимание уделяется санитарным требованиям в столовых и медкабинетах, качеству освещения, укомплектованности школ учебниками и оборудованием.

«Важно, чтобы в школах было комфортно как учиться, так и работать», — пояснил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Во многих школах летом проводятся ремонты — как капитальные, так и косметические.

Например, в Чкаловске к началу учебного года готовят восемь школ, четыре из них имеют инфраструктуру для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. В школе № 5 завершается косметический ремонт: обновлены полы, ведется покраска помещений, запланирован ремонт навесов над входами.

В Либежевской средней школе обновляют покрытие пола в спортзале, который активно используется для уроков и работы секций.

Напомним, что создание безопасных и комфортных условий для получения детьми образования остается одной из приоритетных задач в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее сообщалось, семь нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта.

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Теги:
Нацпроект Ремонт Школы
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