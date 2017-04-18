"Ситуация на "Русполимете" может привести к тому, что пострадает целый город", - Александр Аносов Бизнес

Александр Аносов

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Ситуация на "Русполимете" может привести к тому, что пострадает целый город", - заявил заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Александр Аносов на круглом столе с представителями моногородов 21 апреля 2017 года.

"Несопоставимые вещи находятся на весах: с одной стороны – многотысячный город и крупное промышленное предприятия, с другой стороны – небольшая группа предпринимателей. Я считаю, что если решение будет вынесено не в пользу "Русполимета", это создаст прецедент, который даст возможность еще неоднократно использовать такую непонятную и непрозрачную схему. Кроме того, такая ситуация может привести к тому, что пострадает целый город", - отметил Аносов.

"Мы сегодня много говорим об импортозамещении. "Русполимет" показывает нам реальный пример новых прорывных проектов. Таких проектов просто не будет, или они будут существовать, но без новых технологий. Такое недопустимо. Мы свою позицию четко изложили и ТПП, и уполномоченному по правам предпринимателей, написали президенту страны. Получили ответ, что верховный главнокомандующий не влияет на суды. Это понятно, но, тем не менее, надеемся, что будет принято объективное правильное решение", - заключил Александр Аносов.

Напомним, в марте 2017 года председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай рассказал, что 12 лет назад завод выиграл в четырех инстанциях суда, в том числе в высшем арбитражном суде (ВАС), иски по металлу на сумму 400 млн рублей. В частности, ВАС подтвердил необоснованность предъявленных к "Русполимету" требований. Однако сейчас истец, АО "НПО Авиатехнология", предпринимает попытки пересмотра дела по этому спору. По словам Виктора Клочая, формальным поводом вновь предъявленных исков послужили имущественные претензии двенадцатилетней давности прежнего акционера правопредшественников "Русполимета". "На "Русполимет" безосновательно возложена обязанность по возмещению ущерба, связанному с утратой истцом акций. По сути, мы оказались виноватыми без вины", - сказал Виктор Клочай.

По результатам оценки в рамках ранее рассмотренных дел, стоимость пакета акций составила около 44 млн рублей, однако по результатам новой оценки сумма этого же пакета на ту же дату выросла до 3 млрд рублей. При этом, по словам Виктора Клочая, биржевая стоимость акций "Русполимета" значительно меньше стоимости, установленной экспертизой. Председатель совета директоров завода отметил, что все заявленные ходатайства о проведении повторной экспертизы суды отклонили. В настоящее время "Русполимет" внес на депозит кассационной инстанции сумму в 855 млн рублей.