"Если бизнес строит экосистему, то и законодательство о защите бизнеса нужно выравнивать", - Ирина Войнова Бизнес

Ирина Войнова Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Если бизнес строит экосистему, то и законодательство о защите бизнеса нужно выравнивать", - заявила исполнительный директор НРО организации "Опора России" Ирина Войнова на круглом столе с представителями моногородов 21 апреля 2017 года.

"В ситуации с "Русполиметом" налицо факт того, что юридическое законодательство не развивается так, как развивается наш бизнес, наши города. Нельзя сейчас рассматривать отдельно защиту бизнеса. Если этот бизнес строит экосистему и дает жизнь не только малому предпринимательству, но и социальным структурам, то законодательство нужно в этой части выравнивать и вносить изменения", - отметила Ирина Войнова.

"Что получается: таких "отъемщиков" привлекает, прежде всего, интересный бизнес. Каким на старте было предприятие? Убыточным и проблемным для бюджета региона. Прежний собственник – как та мать, которая бросает детей, а когда они становятся успешными, требует, чтобы они ее содержали. Пример утрированный, но выглядит все так. Законодательство в данном случае отстало, оно рассматривает только одну сторону защиты бизнеса, а мы видим, что это не только бизнес, это множество других факторов", - заключила Войнова.

Напомним, в марте 2017 года председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай рассказал, что 12 лет назад завод выиграл в четырех инстанциях суда, в том числе в высшем арбитражном суде (ВАС), иски по металлу на сумму 400 млн рублей. В частности, ВАС подтвердил необоснованность предъявленных к "Русполимету" требований. Однако сейчас истец, АО "НПО Авиатехнология", предпринимает попытки пересмотра дела по этому спору. По словам Виктора Клочая, формальным поводом вновь предъявленных исков послужили имущественные претензии двенадцатилетней давности прежнего акционера правопредшественников "Русполимета". "На "Русполимет" безосновательно возложена обязанность по возмещению ущерба, связанному с утратой истцом акций. По сути, мы оказались виноватыми без вины", - сказал Виктор Клочай.

По результатам оценки в рамках ранее рассмотренных дел, стоимость пакета акций составила около 44 млн рублей, однако по результатам новой оценки сумма этого же пакета на ту же дату выросла до 3 млрд рублей. При этом, по словам Виктора Клочая, биржевая стоимость акций "Русполимета" значительно меньше стоимости, установленной экспертизой. Председатель совета директоров завода отметил, что все заявленные ходатайства о проведении повторной экспертизы суды отклонили. В настоящее время "Русполимет" внес на депозит кассационной инстанции сумму в 855 млн рублей.