Потребность в ремонте сетей наружного освещения Нижнего Новгорода с ноября 2016 года снизилась на 50% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Потребность в ремонте сетей наружного освещения Нижнего Новгорода за последние пять месяцев снизилась почти на 50%. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации 24 апреля 2017 года.

Такую информацию сегодня озвучил на оперативном совещании при главе администрации Нижнего Новгорода Сергее Белове директор МП "Инженерные сети" Алексей Бебенин, который представил результаты работы предприятия в 2016 году и планы на 2017 год.

Он сказал, что за последние пять месяцев количество заявок на ремонт сетей наружного освещения снизилось на 48,8% - с 1245 в ноябре 2016 года до 638 в марте 2017 года.

"Дополнительно мы реконструировали освещение в четырех скверах на территории Сормовского района, там восстановлено торшерное освещение, модернизировали освещение у центрального входа Оперного театра, установили светодиодные прожекторы на площади Жукова", - добавил Алексей Бебенин.

Директор МП "Инженерные сети" сообщил также, что предприятие в 2016 году получило доход в размере 63,8 млн рублей, что на 23,2% больше, чем годом ранее. По данным Алексея Бебенина, увеличению доходов способствовала работа с операторами связи и застройщиками по эксплуатации сетей, размещение коммерческого оборудования связи на опорах наружного освещения, замена светильников на энергоэффективные, существенное сокращение расходов на аренду спецтехники за счет ремонта и обновления собственного парка.

Сергей Белов отметил необходимость продолжения постепенного перевода уличного освещения на светодиоды, которые в несколько раз экономичнее натриевых и галогеновых и служат как минимум в два раза дольше. Глава администрации города подчеркнул возможность муниципально-частного партнерства в этой сфере.

"Главной задачей МП "Инженерные сети" является поддержание в исправном состоянии сетей уличного освещения Нижнего Новгорода. До конца 2017 года будет капитально отремонтировано освещение семи городских объектов, среди которых бульвары Заречный и Юбилейный. Нормальное освещение на Мызинском и метромосту уже восстановлено", - сказал Сергей Белов.

Сергей Белов сообщил также, что в настоящее время нормативная база для организации такого муниципально-частного партнерства находится в проработке, после ее подготовки можно будет говорить о конкретных сроках реализации этого проекта.