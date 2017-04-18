"Шанс получить осложнение при прививках - один на миллион", - Людмила Башкатова Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Шанс получить осложнение при прививках - один на миллион", - сказала главный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова на пресс-конференции 24 апреля 2017 года.

По ее словам, сейчас в регионе отмечается очередной всплеск интереса со стороны взрослого населения к вопросам потенциального вреда от прививок.

"Иммунизация безопасна. Все вакцины проходят многоступенчатый контроль качества во время их доставки. На данный момент есть одна большая проблема - это отказы родителей. В ряде районов области есть целые семьи, которые отказываются от любых медицинских услуг по религиозным причинам, это существенно осложняет работу. Еще одна причина отказов – интернет, многие родители посещают антипрививочные сайты. Но с такой категорией родителей можно работать", - считает специалист.

"Еще очень часто встречаются люди, которые просто не уделяют внимания вопросам вакцинации, пока не заболеют, они считают, что риска не существует именно для них. А многие просто принимают за осложнения нормальную защитную реакцию организма на вакцину. Этого не надо бояться", - уверяет Людмила Башкатова.

"Иногда поствакцинальный период совпадает с периодом начала заболевания вирусной и инфекцией многих родителей это конечно, пугает. Если считать что мы ежегодно прививаем более 2,5 млн людей, и только четыре человека за десять лет у нас получили осложнения, то процент осложнений ничтожен", - отметила она.

"Опасность, конечно, есть, но составляет один случай на миллион, что существенно меньше, чем количество осложнений от того, что родители вовремя не привили ребенка", - подчеркнула главный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения.

Она также сообщила, что с 24 по 28 апреля пройдет Европейская неделя иммунизации в рамках которой нижегородцы смогут задать любые вопросы по вакцинации по телефону +7-909-283-19-15.

Напомним, что около 800 тысяч нижегородцев переболело гриппом за время эпидемии в конце 2016 - начале 2017 года.