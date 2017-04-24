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Подрядчики по ремонту дорог в Нижегородской области планируют использовать технологию холодного ресайклинга, - минтранс

25 апреля 2017 16:12  [75] Общество

Подрядчики по ремонту дорог в Нижегородской области планируют использовать технологию холодного ресайклинга. Об этом со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александра Герасименко сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 25 апреля 2017 года.

В ходе доклада по итогам развития региональной транспортной системы и задачам на 2017 год на заседании областного кабмина 25 апреля вице-губернатор Евгений Люлин поинтересовался, каким образом профильное министерство транспорта работает над повышением качества и долговечности дорожного покрытия и привлекает ли новые технологии.

"Сегодня мы активно занимаемся вопросом использования новых технологий при ремонте дорожного покрытия. Так при ремонте муниципальных дорог, дорог с низкой интенсивностью движения мы применяем холодный ресайклинг. В качестве пилотного проекта в Тоншаевском и Шарангском районах в прошлом году по этой технологии отремонтировали и привели в нормативное состояние порядка 30 км дорог. Мы внимательно следим за этой технологией, пока она показывает себя с положительной стороны, и ряд других регионов уже приезжают к нам перенимать опыт", - отметил Александр Герасименко.

По словам министра, в 2017 году на дорогах области продолжится активное использование щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 с новыми вяжущими из полимерно-битумных материалов, которые "позволяют в ходе эксплуатации добиваться снижения колейности, долговечности и устойчивости покрытия". В ходе доклада министр заявил, что в регионе в текущем году запланирован беспрецедентный объем ремонтных и строительных дорожных работ.

"Наряду со значимыми для региона и страны в целом проектами – реконструкция аэропорта, проспекта Молодежного, строительство и успешный ввод третьей очереди Южного обхода, планируемый ввод Борской транспортной системы – губернатор Валерий Шанцев ставит задачи по повышению качества дорожного покрытия в самых отдаленных уголках Нижегородской области. Так, в 2016 году было введено в 1,3 раза больше дорог к населенным пунктам, ранее не имевшим круглогодичного автомобильного сообщения с дорогами общего пользования. В этом году также планируется увеличить этот объем до 45 км", - подчеркнул Александр Герасименко.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, по словам Герасименко, до 2022 года планирует построить и реконструировать 235 км региональных и межмуниципальных дорог с повышением их категории и качества. "Серьезный объем работ предстоит выполнить в Нижнем Новгороде в короткие сроки. Городским властям необходимо тщательно проработать вопрос о том, чтобы максимально минимизировать неудобства для горожан во время ремонтных работ", - заключил Александр Герасименко.

Напомним, в феврале сообщалось, что правительство РФ выделит Нижегородской области более 700 млн рублей на дорожное хозяйство в 2017 году.

Напомним также, что Нижегородская область получила 1,2 млрд рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги". Эти средства уже направлены в бюджет города Нижнего Новгорода.

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