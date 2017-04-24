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Общество

Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге

26 апреля 2017 09:27  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Судоходная компания "Волжское пароходство" открыла грузовую навигацию на Верхней Волге 25 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Навигация открылась тем, что из ворот шлюза №13 Городецкого гидроузла в Череповец под погрузку металлом вышел теплоход "Волго-Дон 5050".

На Нижней Волге (г.Волжский, Волгоградская область) и на Дону (г.Ростов-на-Дону) навигация открылась в конце марта. Первыми перевозку грузов начали теплоходы проекта RSD44 Волжского пароходства.

Сейчас на внутренних водных путях работают более 40 единиц флота компании: теплоходы типа "Волго-Дон", суда серии "Капитаны" (проект RSD44), буксиры-толкачи.

В апреле 2017 года суда Волжского пароходства перевозят серу, зерновые грузы, металл.

Напомним, что в 2016 году cудоходная компания открыла грузовую навигацию на Верхней Волге также 25 апреля.

В навигацию 2016 года Волжское пароходство снизило перевозку грузов на 7% по сравнению с 2015 годом - до 5,2 млн тонн.

СПРАВКА:
АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки по рекам и озерам РФ. Пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding (является мажоритарным акционером VBTH), консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических компаний.

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