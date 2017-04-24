"Нижний Новгород никогда не был особенно чистым городом, у него тяжелое наследство", - Сергей Борисов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Нижний Новгород никогда не был особенно чистым городом, у него тяжелое наследство", - заявил директор экспертного центра "Мера" Сергей Борисов на заседании Нижегородского эксперт-клуба на тему: "Неухоженный Нижний: инициативы горожан как один из способов привести город в порядок" 26 апреля 2017 года.

"Город – это живой организм. Есть ряд вопросов, из которых складывается понятие комфортности жизни. Есть знаковые вопросы, решение которых должно нравиться всем, как, например, проблема "Стрелки" в Нижнем Новгороде. Этот вопрос сложен, и горожане с их представлением о красивом тоже имеют право голоса. Это первая группа вопросов, и любой город их так или иначе решает", - отметил Борисов.

"Вторая группа связана с гигиеной жизни, и здесь работает менталитет. Причем норма везде разная. Недавно я вернулся из Минска, он очень чистый. Он всегда был чистым, там такое население, и у него определенное представление о среде. У нас в Нижнем Новгороде тяжелое наследство. Нижний никогда не был особенно чистым городом, и конечно, на это есть свои исторические причины. Многие люди в целом терпимы к мусору. "Ну, лежит мусор, я его обойду". Они готовы мириться с этим", - подчеркнул эксперт.

Третья группа вопросов формирования городской среды, по его мнению, связана с острыми проблемами, даже с угрозами, и иногда чисто физическими. "Эти проблемы в основном для профессионального сообщества, без власти они не поддадутся решению", - сказал Сергей Борисов.

"В этом механизме не хватает элементарного социологического тестирования. Как бы ни критично мы относились к себе, если "поковыряться" в нашем менталитете, можно найти опорные точки и понять, где мы не будем активными, а какие вещи не станем терпеть. Если правильно к людям подойти, правильно им подать информацию, то можно запустить какие-то общественные механизмы, разбудить общественную энергетику. А если ее не разбудишь, самоходности не будет", - заключил Борисов.

Напомним, дворы в девяти микрорайонах Нижнего Новгорода войдут в первый этап проекта "Формирование комфортной городской среды". Проект предполагает работу в двух направлениях: это благоустройство дворов, за которые наиболее активно выступают их жители (в 2017 году предусмотрено финанасирование в размере около 331 млн рублей) и благоустройство общественных пространств – нижегородцам предлагается проголосовать за места из предварительного списка, размещенного на сайте нижнийновгород.рф (финансирование работ на 2017 год – более 517 млн рублей).