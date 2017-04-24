Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
26 апреля 2017 17:20  [48] "Нижний Новгород никогда не был особенно чистым городом, у него тяжелое наследство", - Сергей Борисов
26 апреля 2017 16:56  [49] Движение транспорта на перекрестке ул.Краснодонцев и пр.Молодежного Нижнего Новгорода полностью прекращается 1-9 мая
26 апреля 2017 16:16  [92] Нижегородское минобразования рассчитывает открыть ресурсный центр на базе НАТ в 2018 году
26 апреля 2017 16:12  [59] Нижегородский госохотнадзор с 1 мая начнет принимать заявки на выдачу разрешений для охоты на копытных животных и медведя
26 апреля 2017 15:52  [87] Суд обязал Пенсионный фонд РФ назначить нижегородскому педагогу досрочную страховую пенсию
26 апреля 2017 15:45  [61] Более 1,2 тысячи сотрудников Tele2 приняли участие в акции "День открытых людей"
26 апреля 2017 15:34  [87] "Чтобы решать задачу комфортной городской среды, нужно использовать новые социальные технологии", - Андрей Дахин
26 апреля 2017 15:26  [89] Нижегородская администрация в ближайшее время не планирует ремонт лестницы от колокола к храму Иоанна Предтечи
26 апреля 2017 15:01  [80] "Т Плюс" получило статус единой теплоснабжающей организации Кстовского района Нижегородской области
26 апреля 2017 14:23  [128] Дворы в девяти микрорайонах Нижнего Новгорода войдут в первый этап проекта "Формирование комфортной городской среды"
Общество

"Нижний Новгород никогда не был особенно чистым городом, у него тяжелое наследство", - Сергей Борисов

26 апреля 2017 17:20  [48] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Нижний Новгород никогда не был особенно чистым городом, у него тяжелое наследство", - заявил директор экспертного центра "Мера" Сергей Борисов на заседании Нижегородского эксперт-клуба на тему: "Неухоженный Нижний: инициативы горожан как один из способов привести город в порядок" 26 апреля 2017 года.

"Город – это живой организм. Есть ряд вопросов, из которых складывается понятие комфортности жизни. Есть знаковые вопросы, решение которых должно нравиться всем, как, например, проблема "Стрелки" в Нижнем Новгороде. Этот вопрос сложен, и горожане с их представлением о красивом тоже имеют право голоса. Это первая группа вопросов, и любой город их так или иначе решает", - отметил Борисов.

"Вторая группа связана с гигиеной жизни, и здесь работает менталитет. Причем норма везде разная. Недавно я вернулся из Минска, он очень чистый. Он всегда был чистым, там такое население, и у него определенное представление о среде. У нас в Нижнем Новгороде тяжелое наследство. Нижний никогда не был особенно чистым городом, и конечно, на это есть свои исторические причины. Многие люди в целом терпимы к мусору. "Ну, лежит мусор, я его обойду". Они готовы мириться с этим", - подчеркнул эксперт.

Третья группа вопросов формирования городской среды, по его мнению, связана с острыми проблемами, даже с угрозами, и иногда чисто физическими. "Эти проблемы в основном для профессионального сообщества, без власти они не поддадутся решению", - сказал Сергей Борисов.

"В этом механизме не хватает элементарного социологического тестирования. Как бы ни критично мы относились к себе, если "поковыряться" в нашем менталитете, можно найти опорные точки и понять, где мы не будем активными, а какие вещи не станем терпеть. Если правильно к людям подойти, правильно им подать информацию, то можно запустить какие-то общественные механизмы, разбудить общественную энергетику. А если ее не разбудишь, самоходности не будет", - заключил Борисов.

Напомним, дворы в девяти микрорайонах Нижнего Новгорода войдут в первый этап проекта "Формирование комфортной городской среды". Проект предполагает работу в двух направлениях: это благоустройство дворов, за которые наиболее активно выступают их жители (в 2017 году предусмотрено финанасирование в размере около 331 млн рублей) и благоустройство общественных пространств – нижегородцам предлагается проголосовать за места из предварительного списка, размещенного на сайте нижнийновгород.рф (финансирование работ на 2017 год – более 517 млн рублей).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph