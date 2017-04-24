"Странно, что когда важно развивать сельское хозяйство, мы сталкиваемся с претензиями УФАС", - Александр Ефремцев Экономика

Александр Ефремцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Странно, что когда важно развивать сельское хозяйство, мы сталкиваемся с претензиями управления федерально антимонопольной службы", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, комментируя претензии УФАС.

"Очень много времени было потрачено на поиски и переговоры с инвесторами, которые были бы готовы вкладывать средства в предприятие и развивать его. Очередь не выстраивалась, и, когда все-таки удалось достичь определённых договоренностей с "Агрофирмой "Весна", вполне логично и справедливо, что правительство региона поддерживает инвестора", - подчеркнул Александр Ефремцев.

"Стоит отметить, что во многом благодаря именно этой программе предприятие получило льготный кредит на модернизацию производства, в противном случае проект модернизации был бы невыполним. Сергач сегодня реально получил новый импульс к развитию не только сахарного завода, но и сельскохозяйственных территорий, а жители Сергача - работу и стабильный доход. Фермеры получили уверенность в том, что за свою продукцию они получат реальные деньги, у них появились перспективы!", - считает депутат.

"Странно, что именно в период, когда особенно важно развивать сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции, когда президент однозначно ставит задачи увеличения выпуска продукции и реализацию экспортного потенциала, мы сталкиваемся с такими претензиями УФАС. Ведь исполнение их требования будет означать продолжение эпохи безвременья как для Сергачского сахарного завода, который является градообразующим предприятием, так и для многих производителей сахарной свеклы. Важно понимать, что работа предприятия обеспечивает социальную стабильность не только в Сергачском, но и других близлежащих районов", - отметил Александр Ефремцев.

"Считаю, что такие меры поддержки попросту необходимы. Собственно, я думаю, что решение регионального правительства и законодательного собрания о предоставлении поддержки Сергачскому сахарному заводу должно остаться в силе, как бы того ни хотелось некоторым заинтересованным лицам, которые стоят за заявлением в УФАС, для которых стабильное развитие промышленности почему-то стоит костью в горле", - подытожил депутат.

Напомним, что УФАС признало неправомерным постановление о господдержке сахарного производства в Нижегородской области. По мнению специалистов УФАС, действия облправительства по выделению субсидий в размере 125 млн рублей из регионального бюджета на развитие свеклосахарного производства нарушили закона "О защите конкуренции".

Между тем, что правительство Нижегородской области намерено в суде отстаивать правомерность постановления о господдержке сахарного производства.

В региональном министерстве сельского хозяйства считают, что эти средства помогут производителям модернизировать мощности, но даст импульс дальнейшему развитию свеклосахарного производства в области, подтолкнув другие региональные предприятия к реализации новых проектов в этой области.

Ранее сообщалось, что в 2017 году субсидии на поддержку свеклосахарного производства в регионе еще не выделялись.

Напомним также, что в конце октября 2016 года Заксобрание поддержало выделение 125 млн рублей на поддержку свеклосахарного производства.

Соответствующие изменения были внесены в закон об областном бюджете на 2016 год, хотя на стадии обсуждения они вызвали у депутатов немало вопросов. В частности, отмечалось, что большая часть этой субсидии будет получена АО "Сергачский сахарный завод" (с мая 2016 года находится под управлением агрофирмы "Весна"). Представители правительства при этом заявляли, что деньги выделяются на условии 50-процентного федерального софинансирования.

В августе 2016 года стало известно, что агрофирма "Весна" намерена инвестировать 10,5 млрд рублей в развитие Сергачского сахарного завода до 2019 года. Инвестиционный проект развития предусматривает увеличение производственных мощностей до 8 тысяч тонн переработки свеклы в сутки к 2019 году, расширение земельного банка до 80-100 тысяч га, повышение урожайности сахарной свеклы до 450 центнеров с гектара, увеличение объема выращивания сахарной свеклы со 100 до 900 тысяч тонн.