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Экономика

Нижегородское "Теплоэнерго" увеличило долгосрочные займы в 2016 году в 3,2 раза – до 4 млрд рублей

02 мая 2017 12:10  [53] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ОАО "Теплоэнерго" (Нижний Новгород) увеличило долгосрочные заемные средства (кредиты и займы со сроком погашения, превышающим 12 месяцев) в 2016 году в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 3,7 млрд рублей. Об этом сообщается в годовой финансовой отчетности компании.

В целом за 2016 год долгосрочные обязательства "Теплоэнерго" выросли в 2,8 раза и составили 4,1 млрд рублей. Кредиторская задолженность (кратковременные долги) компании снизилась на 4,1% - до 1,8 млрд рублей.

При этом чистая прибыль "Теплоэнерго" по итогам 2016 года увеличилась в 6,1 раза – до 447,8 млн рублей, прибыль до налогообложения – в 7,2 раза – до 576,2 млн рублей, прибыль от продаж – в 1,6 раза – до 1,4 млрд рублей, выручка составила 10,6 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Ранее руководитель предприятия Александр Котельников заявил, что "Теплоэнерго" не планирует в ближайшие годы наращивать темпы ремонта теплотрасс из-за закредитованности. По его словам, в 2016 году предприятие не выполнило ежегодный план по ремонту 5% теплосетей, сделав чуть больше половины (3%). По его мнению, 5% - это высокая планка, и в 2017 году предприятие не рассчитывает ее достичь.

После еженедельного оперативного совещания в горадминистрации 2 мая 2017 года сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов на вопрос о его оценке финансовой политики "Теплоэнерго" сказал, что будет готов ее дать после следующего оперативного совещания, где как раз будет представлен отчет Котельникова о ходе отопительного сезона. "По поводу Котельникова – на следующей неделе мы подведем итоги отопительного сезона и тогда я отвечу на все ваши вопросы. По программе ремонта на следующей неделе он тоже отчитается. И расскажет, какие объемы", - сказал Белов.

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