Нижегородский ФК "Олимпиец" сыграл вничью со ставропольским "Динамо" в контрольном матче Спорт

Михаил Сорочкин Фото: с сайта "Олимпийца"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский "Олимпиец" сыграл вничью с "Динамо" из Ставрополя в контрольном матче. Об этом сообщается на сайте Футбольной национальной лиги 26 июня 2017 года.

Встреча, прошедшая в Кисловодске в рамках контрольно-тренировочного сбора, завершилась со счётом 0-0. В составе "Олимпийца" на поле выходили вратарь Николай Сысуев и полевые игроки Артем Абрамов, Юрий Морозов, Андрей Хрипков, Анатолий Нежелев (Тимур Аюпов, 65), Юрий Кириллов, Дмитрий Маликов, Игорь Ламбарский, Ладо, Игорь Горбунов, Михаил Сорочкин, Антон Фролов. Также в игре были задействованы футболисты, находящиеся на просмотре.



До конца сборов "Олимпийцу" осталось провести одну игру. В среду, 28 июня, нижегородцы сыграют в Пятигорске с местным "Машуком-КМВ".

Ранее сообщалось, что "Олимпиец" уступил "Спартаку-Нальчик" в контрольном матче.