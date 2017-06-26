Нижегородский ФК "Олимпиец" сыграл вничью со ставропольским "Динамо" в контрольном матче

Михаил Сорочкин
Фото: с сайта "Олимпийца"
Нижегородский "Олимпиец" сыграл вничью с "Динамо" из Ставрополя в контрольном матче. Об этом сообщается на сайте Футбольной национальной лиги 26 июня 2017 года.
Встреча, прошедшая в Кисловодске в рамках контрольно-тренировочного сбора, завершилась со счётом 0-0. В составе "Олимпийца" на поле выходили вратарь Николай Сысуев и полевые игроки Артем Абрамов, Юрий Морозов, Андрей Хрипков, Анатолий Нежелев (Тимур Аюпов, 65), Юрий Кириллов, Дмитрий Маликов, Игорь Ламбарский, Ладо, Игорь Горбунов, Михаил Сорочкин, Антон Фролов. Также в игре были задействованы футболисты, находящиеся на просмотре.
До конца сборов "Олимпийцу" осталось провести одну игру. В среду, 28 июня, нижегородцы сыграют в Пятигорске с местным "Машуком-КМВ".
Ранее сообщалось, что "Олимпиец" уступил "Спартаку-Нальчик" в контрольном матче.
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