Нижегородская пловчиха Василисса Буйная завоевала пять медалей на завершившемся первенстве Европы Спорт

Василисса Буйная Фото: из личного архива спортсменки

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородская пловчиха Василисса Буйная завоевала пять медалей на завершившемся первенстве Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания 2 июня.

В заключительный день соревнований Буйная стала обладательницей бронзовой медали в женской эстафете 4Х200 м вольным стилем. Партнершами Василиссы в этом заплыве выступили Ирина Кривоногова, Катарина Милутинович и Анастасия Кирпичикова.

Добавим, что 1 июня Василисса Буйная стала серебряным призером в комбинированной эстафете 4Х100 м. Вместе с нижегородской пловчихой команду сборной России составили Климент Колесников, Евгений Сомов и Полина Егорова.

Таким образом, всего на первенстве Европы, которое с 29 июня по 2 июля проходило в Нетании, Израиль, Василисса Буйная завоевала пять медалей.

Ранее сообщалось, что нижегородская спортсменка в первые два дня турнира выиграла золото, серебро и бронзу