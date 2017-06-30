Василисса Буйная
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Нижегородская пловчиха Василисса Буйная завоевала пять медалей на завершившемся первенстве Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания 2 июня.
В заключительный день соревнований Буйная стала обладательницей бронзовой медали в женской эстафете 4Х200 м вольным стилем. Партнершами Василиссы в этом заплыве выступили Ирина Кривоногова, Катарина Милутинович и Анастасия Кирпичикова.
Добавим, что 1 июня Василисса Буйная стала серебряным призером в комбинированной эстафете 4Х100 м. Вместе с нижегородской пловчихой команду сборной России составили Климент Колесников, Евгений Сомов и Полина Егорова.
Таким образом, всего на первенстве Европы, которое с 29 июня по 2 июля проходило в Нетании, Израиль, Василисса Буйная завоевала пять медалей.
Ранее сообщалось, что нижегородская спортсменка в первые два дня турнира выиграла золото, серебро и бронзу
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