Нижегородский пловец Олег Костин выиграл два золота на Кубке России Спорт

Олег Костин Фото: с сайте Всероссийской федерации плавания

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский пловец Олег Костин выиграл два золота на Кубке России. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта Нижегородской области 3 июля 2017 года.

На турнире, который проходил в Москве, воспитанник ДЮЦ "Сормово" стал лучшим на дистанциях 50 м баттерфляем, а также 50 м брассом.

При этом, показав в заплыве баттерфляем время в 23,24 секунды, Костин повторил рекорд России, установленный ещё в 2009 году Евгением Коротышкиным.

А в соревновании брассистов Олег Костин установил рекорд Нижегородской области, преодолев дистанцию за 27,19 секунды.

Добавим, что совсем скоро Олегу Костину предстоит принять участие на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир стартует в Будапеште 14 июля 2017 года.

Напомним, что нижегородская пловчиха Василисса Буйная завоевала пять медалей на завершившемся первенстве Европы, которое проходило с 29 июня по 2 июля.