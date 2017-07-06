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Общество

Нижегородская Госавтоинспекция призвала автовладельцев "не стесняться обращаться за помощью"

07 июля 2017 13:18  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская Госавтоинспекция призвала автовладельцев "не стесняться обращаться за помощью".

"Госавтоинспекция Нижегородской области предупреждает участников движения о том, что по прогнозам синоптиков на территории региона в предстоящие выходные дни ожидаются сложные погодные условия: возможны ливни, усиление ветра. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию", - сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Отмечается, что в связи с ухудшением погоды службы быстрого реагирования приведены в режим повышенной готовности, который будет действовать до утра 10 июля.

С целью предупреждения ДТП и заторов из-за сильных ливней Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок без особой необходимости, а при движении быть предельно внимательными. Водителям следует учесть, что в условиях мокрого покрытия дорожного полотна увеличивается тормозной путь автомобиля, а обильный дождь снижает видимость. Поэтому ГИБДД рекомендует водителям при движении воздерживаться от резких перестроений и совершения других маневров.

Пешеходам следует переходить проезжую часть только в разрешенных для этого местах, убедившись, что водитель уступает дорогу. Для предупреждения наездов следует использовать световозвращающие элементы и обеспечивать их видимость.

По прогнозам ГИБДД, наиболее сложная транспортная ситуация прогнозируется 7-9 июля на автодорогах "Нижний Новгород – Иваново" (территория Балахнинского района) и "Нижний Новгород – Киров" (территория Борского г.о.).

Напомним, по прогнозам синоптиков, 7 – 9 июля в регионе ожидаются дожди, местами грозы.

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