Мэр Шалабаев объявил об увеличении штата инспекторов АТИ Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде планируют увеличить количество сотрудников административно-технической инспекции и нарастить долю автоматизированных процессов. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев во время рейда по городу вместе с инспекторами и директором департамента административно-технического и муниципального контроля Андреем Бузиным.

По данным мэрии, глава города прошел часть маршрута инспектора Нижегородского района, который ежедневно охватывает 15 улиц.

"Посчитал правильным пройти путь рядового инспектора административно-технической инспекции, который занимается выявлением различных нарушений правил благоустройства на территории города", – отметил Юрий Шалабаев.

По его словам, важно, чтобы специалисты хорошо знали свои участки и могли оперативно связываться с собственниками объектов для устранения нарушений.

Мэр подчеркнул, что главная задача инспекции – предупреждать нарушения и добиваться их быстрого устранения: будь то ямы на дорогах, сосульки, снег, мусор или незаконные раскопки.

"Но и без штрафов не обойтись, потому что, если не будет наказания, нарушители не услышат никаких увещеваний", – добавил он.

Юрий Шалабаев сообщил, что предложения инспекторов по улучшению работы будут проработаны.

"Будем увеличивать количество сотрудников административно-технической инспекции и усилим автоматизацию процессов, чтобы как можно меньше времени занимало оформление различных протоколов и уведомлений", – заявил он.

Как рассказал Андрей Бузин, сейчас в городе работают около 100 инспекторов. За зимний период выявлено 7 800 нарушений, более 5 000 из них устранены в установленный срок, по остальным возбуждены административные производства.

По его словам, с января в АТИ используется новое программное обеспечение, которое позволяет во время обходов автоматически загружать фотоматериалы и данные со служебных смартфонов в систему для возбуждения административных дел.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе в тестовом режиме начали выявлять наледь и сосульки с помощью комплекса фото- и видеофиксации "Дозор-М3". Также стало известно, что власти города ведут работу над изменениями в региональный КоАП, которые предусматривают увеличение штрафов как за первое, так и за повторное нарушение правил благоустройства.