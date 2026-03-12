Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 16:28
Мэр Шалабаев объявил об увеличении штата инспекторов АТИ
12 марта 2026 16:16
Сезон утренних зарядок запустили соцучастковые в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 15:59
При проверке сигнала о рыси возле детсада на Бору обнаружена кошка
12 марта 2026 14:38
Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев
12 марта 2026 14:30
Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 29 марта
12 марта 2026 14:13
Детей бойцов "БАРС-НН" предложили кормить бесплатно в школах
12 марта 2026 13:59
Конструкции поврежденного отстойника разобрали на Нижегородской станции аэрации
12 марта 2026 12:55
Минтранс расширил возможности возврата билетов на пригородные поезда
12 марта 2026 12:38
Эксклюзив
Завершается строительство перехода между корпусами канавинской школы №168
12 марта 2026 11:27
Умные часы и ноутбуки: как нижегородцы готовились к праздникам
Общество

Мэр Шалабаев объявил об увеличении штата инспекторов АТИ

12 марта 2026 16:28 Общество
Мэр Шалабаев объявил об увеличении штата инспекторов АТИ

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде планируют увеличить количество сотрудников административно-технической инспекции и нарастить долю автоматизированных процессов. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев во время рейда по городу вместе с инспекторами и директором департамента административно-технического и муниципального контроля Андреем Бузиным.

По данным мэрии, глава города прошел часть маршрута инспектора Нижегородского района, который ежедневно охватывает 15 улиц. 

"Посчитал правильным пройти путь рядового инспектора административно-технической инспекции, который занимается выявлением различных нарушений правил благоустройства на территории города", – отметил Юрий Шалабаев.

По его словам, важно, чтобы специалисты хорошо знали свои участки и могли оперативно связываться с собственниками объектов для устранения нарушений.

Мэр подчеркнул, что главная задача инспекции – предупреждать нарушения и добиваться их быстрого устранения: будь то ямы на дорогах, сосульки, снег, мусор или незаконные раскопки.

"Но и без штрафов не обойтись, потому что, если не будет наказания, нарушители не услышат никаких увещеваний", – добавил он.

Юрий Шалабаев сообщил, что предложения инспекторов по улучшению работы будут проработаны.

"Будем увеличивать количество сотрудников административно-технической инспекции и усилим автоматизацию процессов, чтобы как можно меньше времени занимало оформление различных протоколов и уведомлений", – заявил он.

Как рассказал Андрей Бузин, сейчас в городе работают около 100 инспекторов. За зимний период выявлено 7 800 нарушений, более 5 000 из них устранены в установленный срок, по остальным возбуждены административные производства.   

По его словам, с января в АТИ используется новое программное обеспечение, которое позволяет во время обходов автоматически загружать фотоматериалы и данные со служебных смартфонов в систему для возбуждения административных дел.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе в тестовом режиме начали выявлять наледь и сосульки с помощью комплекса фото- и видеофиксации "Дозор-М3". Также стало известно, что власти города ведут работу над изменениями в региональный КоАП, которые предусматривают увеличение штрафов как за первое, так и за повторное нарушение правил благоустройства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода АТИ
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2026 10:44
Нарушения находят на каждой третьей крыше МКД в Нижнем Новгороде
28 января 2026 15:04
За парковку самокатов на газонах в Нижнем Новгороде начнут штрафовать
20 января 2026 15:12
Нижегородцы нарушили правила благоустройства на 219 млн рублей в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных