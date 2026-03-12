Мэр Шалабаев объявил об увеличении штата инспекторов АТИ

Фото:
В Нижнем Новгороде планируют увеличить количество сотрудников административно-технической инспекции и нарастить долю автоматизированных процессов. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев во время рейда по городу вместе с инспекторами и директором департамента административно-технического и муниципального контроля Андреем Бузиным.
По данным мэрии, глава города прошел часть маршрута инспектора Нижегородского района, который ежедневно охватывает 15 улиц.
"Посчитал правильным пройти путь рядового инспектора административно-технической инспекции, который занимается выявлением различных нарушений правил благоустройства на территории города", – отметил Юрий Шалабаев.
По его словам, важно, чтобы специалисты хорошо знали свои участки и могли оперативно связываться с собственниками объектов для устранения нарушений.
Мэр подчеркнул, что главная задача инспекции – предупреждать нарушения и добиваться их быстрого устранения: будь то ямы на дорогах, сосульки, снег, мусор или незаконные раскопки.
"Но и без штрафов не обойтись, потому что, если не будет наказания, нарушители не услышат никаких увещеваний", – добавил он.
Юрий Шалабаев сообщил, что предложения инспекторов по улучшению работы будут проработаны.
"Будем увеличивать количество сотрудников административно-технической инспекции и усилим автоматизацию процессов, чтобы как можно меньше времени занимало оформление различных протоколов и уведомлений", – заявил он.
Как рассказал Андрей Бузин, сейчас в городе работают около 100 инспекторов. За зимний период выявлено 7 800 нарушений, более 5 000 из них устранены в установленный срок, по остальным возбуждены административные производства.
По его словам, с января в АТИ используется новое программное обеспечение, которое позволяет во время обходов автоматически загружать фотоматериалы и данные со служебных смартфонов в систему для возбуждения административных дел.
Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе в тестовом режиме начали выявлять наледь и сосульки с помощью комплекса фото- и видеофиксации "Дозор-М3". Также стало известно, что власти города ведут работу над изменениями в региональный КоАП, которые предусматривают увеличение штрафов как за первое, так и за повторное нарушение правил благоустройства.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+