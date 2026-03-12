Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

14 нижегородских школьников представляют регион в финале Интеллектуальной олимпиады ПФО

Фото: группа "Интеллектуальная олимпиада ПФО"

14 нижегородских школьников представляют регион в финале Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Он проходит в Перми и в этот раз объединяет ребят не только из Приволжья, но и из трех регионов Уральского федерального округа. Дети борются за дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу в командном зачете. Кроме того, победителям и призерам всех научно-технических направлений состязания предоставят дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов ПФО.

Торжественное открытие финала прошло 11 марта на площадке школы дизайна «Точка». От лица полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.

«Сегодня мы открываем 11-ю Интеллектуальную олимпиаду, мероприятие, которое ежегодно объединяет талантливых ребят из регионов Приволжья и впервые принимает гостей из Уральского федерального округа – Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Это событие становится настоящим праздником для каждого участника, позволяющим продемонстрировать свои таланты, расширить кругозор и завести полезные знакомства», – сказал Олег Машковцев.

Число участников Интеллектуальной олимпиады растет год от года. В этом сезоне в муниципальных и региональных отборочных мероприятиях приняли участие более 89 тысяч ребят, в прошлом их было 45 тысяч. В Нижегородской области на муниципальном этапе к состязанию присоединилось почти 13 тысяч детей. Это рекордное число, оно почти в четыре раза превышает показатель прошлого года.

Конкурсные состязания окружного этапа олимпиады проходят в течение одного дня, 12 марта. Участники соревнований борются за победу по направлениям «Решение инженерных задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?», «Управление БПЛА» и «Программирование БПЛА».

В рамках направлений «Решение инженерных задач» и «Что? Где? Когда?» регион представляет команда лицея №165 Нижнего Новгорода, направления «Робототехника» – команда центра молодёжных, инженерных и научных компетенций «Кванториум» Нижнего Новгорода, направления «Управление БПЛА» – ученик школы №8 г. Бор, направления «Программирование БПЛА» – воспитанницы детского технопарка «Кванториум Бор».

«Каждая игра, каждый взятый вопрос – это уникальные и неповторимые эмоции. У нашей команды длинная история, и с каждым годом мы становимся только крепче. Поражения делали нас сильнее, а победы вдохновляли на будущие игры», – поделился настроем капитан нижегородской команды, состязающейся по направлению «Что? Где? Когда?», Алексей Шитиков.

«Мой настрой на победу очень боевой. Я уверен, что у нас получится достойно представить регион. Всё это время мы готовились командой вместе с наставниками и экспертами», – поделился участник состязания по направлению «Решение инженерных задач» Кирилл Гребенников.

В рамках культурной программы финала для участников олимпиады состоится обзорная экскурсия по Перми с посещением зоопарка. Кроме того, дети побывают в образовательных организациях и на промышленных предприятиях.

Также для ребят прошла лекция российского общества «Знание». В качестве лектора просветительской организации выступил директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов. Он рассказал о влиянии искусственного интеллекта на общественные процессы, а также наглядно продемонстрировал возможности работы с нейросетями.

Победители Интеллектуальной олимпиады по каждому из направлений и в командном зачёте среди регионов ПФО станут известны 13 марта.

Напомним, вовлечение как можно большего числа детей в олимпиадное движение – один из приоритетов работы региона в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее – детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

