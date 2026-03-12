Сезон утренних зарядок запустили соцучастковые в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы проекта

С приходом весны социальные участковые начали проводить утренние зарядки для жителей Нижнего Новгорода. Массовые занятия (0+) проходят на открытых площадках в разных районах города, и присоединиться к ним может любой желающий.

Первая утренняя разминка состоялась 11 марта в сквере имени Бусыгина в Автозаводском районе. Следующая прошла в парке "Швейцария" - одном из самых популярных мест для прогулок и занятий спортом в городе. В течение марта организаторы планируют провести такие мероприятия во всех районах Нижнего Новгорода. Информацию о времени и месте будут публиковать в соцсетях проекта "Социальный участковый".

Утренние зарядки рассчитаны на участников разного возраста и уровня физической подготовки. Занятия проводят профессиональные тренеры, а упражнения подобраны так, чтобы быть доступными каждому.

"У нас не обязательно быть спортсменом, чтобы принять в зарядке участие, упражнения простые. 15-20 минут - и заряд бодрости на весь день обеспечен", - отметил тренер-инструктор Кирилл Ельмесев.

Участницы занятия в парке "Швейцария" Екатерина Салтыкова и Мария Ермакова поделились впечатлениями. По их словам, не всегда удается регулярно заниматься спортом, поэтому возможность присоединиться к открытой зарядке стала отличным поводом начать день активно.

"Узнали в социальных сетях о замечательном мероприятии - сегодняшней утренней зарядке. Хорошая погода, приятные и активные люди. Очень рады, что получилось принять участие, познакомились с единомышленниками. Спорт — это здоровье!" - поделились они впечатлениями.

К проекту активно присоединяются и представители старшего поколения. Светлана Абросимова отметила, что заниматься на свежем воздухе особенно комфортно.

"Сразу появляется бодрость, заряд настроения на весь день", - сказала она.

Социальный участковый Приокского района Евгений Полехин подчеркнул, что в рамках губернаторского проекта "Социальный участковый" постоянно ищут форматы, которые помогают сблизить людей.

"Зарядка - один из способов для людей в приятной обстановке и с пользой для здоровья лучше узнать друг друга. Проводить зарядки можно как в парках, так и во дворах. Это отличная возможность встретить новый день спортом", - добавил нижегородец.

Мероприятия в поддержку здорового образа жизни проводятся регулярно. Зимой, например, социальные участковые организовывали зарядки в парках и дворах, мастер-классы по катанию на коньках и лыжные старты. Такие активности - это не только про спорт: они помогают соседям познакомиться, пообщаться и вместе обсудить, как сделать свои дворы и микрорайоны удобнее и уютнее.

Напомним, "Социальный участковый" - общественно-социальный проект, инициированный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в 2023 году. Его задача — наладить прямой диалог между жителями и органами власти. К проекту уже присоединились около тысячи активистов.