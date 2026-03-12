Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 16:28
Мэр Шалабаев объявил об увеличении штата инспекторов АТИ
12 марта 2026 16:16
Сезон утренних зарядок запустили соцучастковые в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 15:59
При проверке сигнала о рыси возле детсада на Бору обнаружена кошка
12 марта 2026 14:38
Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев
12 марта 2026 14:30
Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 29 марта
12 марта 2026 14:13
Детей бойцов "БАРС-НН" предложили кормить бесплатно в школах
12 марта 2026 13:59
Конструкции поврежденного отстойника разобрали на Нижегородской станции аэрации
12 марта 2026 12:55
Минтранс расширил возможности возврата билетов на пригородные поезда
12 марта 2026 12:38
Эксклюзив
Завершается строительство перехода между корпусами канавинской школы №168
12 марта 2026 11:27
Умные часы и ноутбуки: как нижегородцы готовились к праздникам
Общество

Сезон утренних зарядок запустили соцучастковые в Нижнем Новгороде

12 марта 2026 16:16 Общество
Сезон утренних зарядок запустили соцучастковые в Нижнем Новгороде

Фото: организаторы проекта

С приходом весны социальные участковые начали проводить утренние зарядки для жителей Нижнего Новгорода. Массовые занятия (0+) проходят на открытых площадках в разных районах города, и присоединиться к ним может любой желающий.

Первая утренняя разминка состоялась 11 марта в сквере имени Бусыгина в Автозаводском районе. Следующая прошла в парке "Швейцария" - одном из самых популярных мест для прогулок и занятий спортом в городе. В течение марта организаторы планируют провести такие мероприятия во всех районах Нижнего Новгорода. Информацию о времени и месте будут публиковать в соцсетях проекта "Социальный участковый".

Утренние зарядки рассчитаны на участников разного возраста и уровня физической подготовки. Занятия проводят профессиональные тренеры, а упражнения подобраны так, чтобы быть доступными каждому.

"У нас не обязательно быть спортсменом, чтобы принять в зарядке участие, упражнения простые. 15-20 минут - и заряд бодрости на весь день обеспечен", - отметил тренер-инструктор Кирилл Ельмесев.

Участницы занятия в парке "Швейцария" Екатерина Салтыкова и Мария Ермакова поделились впечатлениями. По их словам, не всегда удается регулярно заниматься спортом, поэтому возможность присоединиться к открытой зарядке стала отличным поводом начать день активно.

"Узнали в социальных сетях о замечательном мероприятии - сегодняшней утренней зарядке. Хорошая погода, приятные и активные люди. Очень рады, что получилось принять участие, познакомились с единомышленниками. Спорт — это здоровье!" - поделились они впечатлениями.

К проекту активно присоединяются и представители старшего поколения. Светлана Абросимова отметила, что заниматься на свежем воздухе особенно комфортно.

"Сразу появляется бодрость, заряд настроения на весь день", - сказала она.

Социальный участковый Приокского района Евгений Полехин подчеркнул, что в рамках губернаторского проекта "Социальный участковый" постоянно ищут форматы, которые помогают сблизить людей.

"Зарядка - один из способов для людей в приятной обстановке и с пользой для здоровья лучше узнать друг друга. Проводить зарядки можно как в парках, так и во дворах. Это отличная возможность встретить новый день спортом", - добавил нижегородец.

Мероприятия в поддержку здорового образа жизни проводятся регулярно. Зимой, например, социальные участковые организовывали зарядки в парках и дворах, мастер-классы по катанию на коньках и лыжные старты. Такие активности - это не только про спорт: они помогают соседям познакомиться, пообщаться и вместе обсудить, как сделать свои дворы и микрорайоны удобнее и уютнее.

Напомним, "Социальный участковый" - общественно-социальный проект, инициированный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в 2023 году. Его задача — наладить прямой диалог между жителями и органами власти. К проекту уже присоединились около тысячи активистов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье социальные участковые
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных