Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области выросла на 4,9%

За прошедшую неделю в Нижегородской области выявили 64 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По его данным, по сравнению с началом марта уровень заболеваемости COVID-19 в регионе увеличился на 4,9%.
В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области уточнили, что с начала 2026 года коронавирусную инфекцию диагностировали у 886 жителей региона.
Ранее сообщалось, что на карантин по ОРВИ полностью закрыты два нижегородских детсада. Частичные ограничения введены в 2,6% школ и детсадов.
