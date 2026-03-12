Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области выросла на 4,9%

Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Фото: Александр Воложанин

За прошедшую неделю в Нижегородской области выявили 64 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его данным, по сравнению с началом марта уровень заболеваемости COVID-19 в регионе увеличился на 4,9%.

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области уточнили, что с начала 2026 года коронавирусную инфекцию диагностировали у 886 жителей региона.

Ранее сообщалось, что на карантин по ОРВИ полностью закрыты два нижегородских детсада. Частичные ограничения введены в 2,6% школ и детсадов.

Здоровье Коронавирус ОРВИ
