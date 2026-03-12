При проверке сигнала о рыси возле детсада на Бору обнаружена кошка Общество

Фото: Александр Воложанин (фото сделано в зоопарке "Лимпопо")

Минлесхоз Нижегородской области проверил сообщения о рыси у детсада на Бору. Дикое животное обнаружено не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 12 марта сотрудники детского сада на улице Чайковского заметили возле здания животное, внешне похожее на рысь. Информация о возможном появлении дикого зверя была передана специалистам.

На место оперативно прибыл сотрудник госохотнадзора министерства лесного хозяйства Нижегородской области. Он осмотрел прилегающую территорию и изучил записи камер видеонаблюдения.

В ходе проверки следов рыси обнаружить не удалось. На кадрах видеонаблюдения специалисты увидели только домашнюю кошку, сообщили в профильном министерстве.

При этом в социальных сетях и некоторых пабликах начали распространяться фотографии рыси, которые якобы были сделаны возле садика на Бору. Однако, по данным ведомства, очевидцы не предоставили ни фотографий, ни видеозаписей, которые могли бы подтвердить появление дикого животного и помочь его идентифицировать.

Несмотря на это, специалисты решили усилить контроль за территорией возле детского учреждения.

Сотрудникам дошкольного учреждения передали контакты ответственного инспектора госохотнадзора. В случае повторного появления дикого животного он сможет оперативно выехать на место.

Ранее сообщалось, что аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму.