Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 17:09
В белые списки предложили включить кикшеринги, банкоматы и видеонаблюдение
12 марта 2026 17:03
Туристско-экскурсионный поток на промпредприятия Нижегородской области вырос на 11,5%
12 марта 2026 16:28
Мэр Шалабаев объявил об увеличении штата инспекторов АТИ
12 марта 2026 16:16
Сезон утренних зарядок запустили соцучастковые в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 15:59
При проверке сигнала о рыси возле детсада на Бору обнаружена кошка
12 марта 2026 14:38
Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев
12 марта 2026 14:30
Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 29 марта
12 марта 2026 14:13
Детей бойцов "БАРС-НН" предложили кормить бесплатно в школах
12 марта 2026 13:59
Конструкции поврежденного отстойника разобрали на Нижегородской станции аэрации
12 марта 2026 12:55
Минтранс расширил возможности возврата билетов на пригородные поезда
Общество

При проверке сигнала о рыси возле детсада на Бору обнаружена кошка

12 марта 2026 15:59 Общество
При проверке сигнала о рыси возле детсада на Бору обнаружена кошка

Фото: Александр Воложанин (фото сделано в зоопарке "Лимпопо")

Минлесхоз Нижегородской области проверил сообщения о рыси у детсада на Бору. Дикое животное обнаружено не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 12 марта сотрудники детского сада на улице Чайковского заметили возле здания животное, внешне похожее на рысь. Информация о возможном появлении дикого зверя была передана специалистам.

На место оперативно прибыл сотрудник госохотнадзора министерства лесного хозяйства Нижегородской области. Он осмотрел прилегающую территорию и изучил записи камер видеонаблюдения.

В ходе проверки следов рыси обнаружить не удалось. На кадрах видеонаблюдения специалисты увидели только домашнюю кошку, сообщили в профильном министерстве.

При этом в социальных сетях и некоторых пабликах начали распространяться фотографии рыси, которые якобы были сделаны возле садика на Бору. Однако, по данным ведомства, очевидцы не предоставили ни фотографий, ни видеозаписей, которые могли бы подтвердить появление дикого животного и помочь его идентифицировать.

Несмотря на это, специалисты решили усилить контроль за территорией возле детского учреждения.

Сотрудникам дошкольного учреждения передали контакты ответственного инспектора госохотнадзора. В случае повторного появления дикого животного он сможет оперативно выехать на место.

Ранее сообщалось, что аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Минлесхоз
Поделиться:
Новости по теме
01 марта 2026 13:00
Зимний сезон охоты завершился в Нижегородской области
11 февраля 2026 17:11
60 волков и 215 лисиц добыли в Нижегородской области в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных