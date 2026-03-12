"Ростелеком" расширил систему видеонаблюдения в Нижнем Новгороде Общество

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» реализовал проект по расширению системы видеонаблюдения в Нижнем Новгороде, установив 641 камеру в общественных местах города. Работы выполнены по заказу Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области для повышения безопасности. Компания до середины 2029 года будет оказывать региону услугу по предоставлению видеопотоков, проводить техническое обслуживание комплексов и оперативно устранять неисправности.

Оператор построил линейную инфраструктуру и произвел монтаж оборудования. Видеокамеры установлены в парках, скверах, на перекрестках, бульварах, около торговых центров во всех районах города. В проекте использовались стационарные устройства с фиксированным углом обзора и управляемые, которые можно дистанционно поворачивать и масштабировать изображение для детального наблюдения.

Видеопоток с каждого источника видеоизображения передается в реальном времени в региональный АПК «Безопасный город». Доступ к данным получают специалисты Центра координации проектов цифровой экономики и сотрудники правоохранительных органов.

Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области:

«Сейчас к системе “Безопасный город” подключено уже более 25 тысяч видеокамер. Из них свыше 7,5 тысячи помогают следить за безопасностью в лифтах и подъездах многоквартирных домов. Остальные комплексы видеонаблюдения размещены на умных остановках, транспортных развязках и во многих других общественных местах. В части систем применяются технологии искусственного интеллекта для сбора аналитических данных: подсчета людей, распознавания лиц, мониторинга мусорных контейнеров, фиксации нарушений, включая выгул собак в не предназначенных для этого местах».

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы последовательно развиваем технологическую основу для безопасной городской среды в Нижегородской области. “Ростелеком” стоял у истоков создания системы видеонаблюдения в регионе и на протяжении многих лет расширяет ее возможности. Новый проект стал продолжением этой работы: наша компания построила надежную телекоммуникационную инфраструктуру для передачи видеоданных в систему “Безопасный город”. Линии связи и электропитания прокладывались подземным способом, что повышает устойчивость сети и обеспечивает стабильную работу видеонаблюдения. Таким образом, вместе с правительством Нижегородской области мы продолжаем повышать уровень общественной безопасности в региональном центре».