Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2026 18:02
14 нижегородских школьников представляют регион в финале Интеллектуальной олимпиады ПФО
12 марта 2026 17:40
Середина марта в Нижегородской области будет теплее обычного
12 марта 2026 17:16
"Ростелеком" расширил систему видеонаблюдения в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 17:09
В белые списки предложили включить кикшеринги, банкоматы и видеонаблюдение
12 марта 2026 17:03
Туристско-экскурсионный поток на промпредприятия Нижегородской области вырос на 11,5%
12 марта 2026 16:28
Мэр Шалабаев объявил об увеличении штата инспекторов АТИ
12 марта 2026 16:16
Сезон утренних зарядок запустили соцучастковые в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 15:59
При проверке сигнала о рыси возле детсада на Бору обнаружена кошка
12 марта 2026 14:38
Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев
12 марта 2026 14:30
Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 29 марта
Общество

"Ростелеком" расширил систему видеонаблюдения в Нижнем Новгороде

12 марта 2026 17:16 Общество
Ростелеком расширил систему видеонаблюдения в Нижнем Новгороде

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» реализовал проект по расширению системы видеонаблюдения в Нижнем Новгороде, установив 641 камеру в общественных местах города. Работы выполнены по заказу Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области для повышения безопасности. Компания до середины 2029 года будет оказывать региону услугу по предоставлению видеопотоков, проводить техническое обслуживание комплексов и оперативно устранять неисправности.

Оператор построил линейную инфраструктуру и произвел монтаж оборудования. Видеокамеры установлены в парках, скверах, на перекрестках, бульварах, около торговых центров во всех районах города. В проекте использовались стационарные устройства с фиксированным углом обзора и управляемые, которые можно дистанционно поворачивать и масштабировать изображение для детального наблюдения. 

Видеопоток с каждого источника видеоизображения передается в реальном времени в региональный АПК «Безопасный город». Доступ к данным получают специалисты Центра координации проектов цифровой экономики и сотрудники правоохранительных органов. 

Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области:

«Сейчас к системе “Безопасный город” подключено уже более 25 тысяч видеокамер. Из них свыше 7,5 тысячи помогают следить за безопасностью в лифтах и подъездах многоквартирных домов. Остальные комплексы видеонаблюдения размещены на умных остановках, транспортных развязках и во многих других общественных местах. В части систем применяются технологии искусственного интеллекта для сбора аналитических данных: подсчета людей, распознавания лиц, мониторинга мусорных контейнеров, фиксации нарушений, включая выгул собак в не предназначенных для этого местах».

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы последовательно развиваем технологическую основу для безопасной городской среды в Нижегородской области. “Ростелеком” стоял у истоков создания системы видеонаблюдения в регионе и на протяжении многих лет расширяет ее возможности. Новый проект стал продолжением этой работы: наша компания построила надежную телекоммуникационную инфраструктуру для передачи видеоданных в систему “Безопасный город”. Линии связи и электропитания прокладывались подземным способом, что повышает устойчивость сети и обеспечивает стабильную работу видеонаблюдения. Таким образом, вместе с правительством Нижегородской области мы продолжаем повышать уровень общественной безопасности в региональном центре».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
видеонаблюдение Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных