"Суды могут заставить ответственных отвечать за подтопленные и провалившиеся под грунт автомобили", - Александр Маслов Происшествия

Александр Маслов Фото: соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Суды могут заставить ответственные организации отвечать за подтопленные в непогоду автомобили", - заявил НИА "Нижний Новгород" управляющий партнер компании "Маслов и партнеры" Александр Маслов 10 июля 2017 года, комментируя участившиеся случаи провалов грунта на территории Нижнего Новгорода.



Он подчеркнул, что в Российской Федерации действует так называемый принцип генерального деликта, согласно которому, если из-за действий одного лица другому причинен вред, то вред должен быть возмещен.



"В случаях с машинами, которые провалились под грунт, автомобилистам следует искать причинителя вреда среди тех организаций, которые отвечают за надлежащее содержание ливневой канализации или систем водоснабжения, на которых произошла авария. Именно они обязаны заботиться о содержании таких инженерных сетей", - рассказал Александр Маслов.



Он также отметил, что само по себе предупреждение МЧС о плохой погоде не свидетельствует о наличии форс-мажора, это обстоятельство должно доказываться причинителем вреда отдельно.



"Если нормы осадков находятся в расчетных зонах нагрузок и не было стихийного бедствия (а к таковым у нас даже не всегда относят сильные ураганы, подобные тому, что был в конце мая в Москве), то суды могут заставить отвечать ответственные организации", - добавил юрист.



Напомним, что 24 июня 2017 года большегруз провалился в яму в асфальте в мкрн. "Мещерское озеро". Кроме того, 13 июня в образовавшуюся яму на ул.Полтавской провалился автомобиль.