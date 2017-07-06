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Происшествия

Провал грунта из-за аварии на коллекторе произошел на ул. Генерала Зимина в Нижнем Новгороде

10 июля 2017 11:52  [156] Происшествия
Провал грунта из-за аварии на коллекторе произошел на ул. Генерала Зимина в Нижнем Новгороде

Провал грунта из-за аварии на коллекторе произошел на ул. Генерала Зимина в Нижнем Новгороде

Фото: Регион 52

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Провал грунта произошел на ул. Генерала Зимина в Канавинском районе в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы нижегородской администрации Сергей Миронов после оперативного совещания 10 июля 2017 года.

По его словам, провал во дворе у д.16 по ул.Генерала Зимина произошёл в прошедшие выходные.

"Руководитель "Нижегородского водоканала" сообщил, что провал связан с аварией на коллекторе. Последствия аварии будут устранены до 11 июля", - заявил Сергей Миронов.

Напомним, что 24 июня 2017 года большегруз провалился в яму в асфальте в мкрн. "Мещерское озеро". Кроме того, 13 июня в образовавшуюся яму на ул.Полтавской провалился автомобиль. 7 июня произошел провал на ремонтируемом участке дороги на ул. Октябрьской Революции.

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