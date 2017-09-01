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Происшествия

ГИБДД предупреждает о большом росте числа погибших в ДТП

01 сентября 2017 14:25  [434] Происшествия

ГИБДД предполагает, что в России произойдет резкий скачок числа погибших в ДТП после 2018 года. Об этом сообщает Коммерсантъ 1 сентября 2017 года.

Согласно информации, такой резкий рост связан, в частности, со старением как водителей, так и автопарка, а также с неконтролируемой автомобилизацией населения.

Этот прогноз содержится в проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года.

"Среди предлагаемых мер по борьбе с аварийностью: увеличение числа камер, экономическое стимулирование водителей к соблюдению ПДД, а также использование "высокотехнологичной электронной техники" и применение "малозатратных, но эффективных мероприятий", - пишет газета.

Напомним, что количество погибших на дорогах Нижегородской области в 2016 году впервые за 20 лет не превысило рубеж в 500 человек. Пик смертей в ДТП в регионе пришелся на 2007 год, когда на дорогах погибла почти тысяча человек.

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