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Общество

Александр Табачников принял участие в праздновании 60-летия Кстова

04 сентября 2017 14:35  [163] Общество

Фото: НРО "Единой России"

Секретарь Нижегородского регионального отделения (НРО) партии "Единая Россия" Александр Табачников принял участие в торжествах по случаю 60-летия Кстова, прошедших 2 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба НРО "Единой России" 4 сентября 2017 года.

"Несмотря на юные года – а 60 лет для города это вообще не возраст – Кстово как город прошел очень хорошую школу. Здесь прекрасные люди, прекрасные специалисты. Мерилом труда кстовчан, мерилом их умений, таланта, дерзости является стабильная, успешная работа их предприятия, которыми гордится не только Нижегородская область, но и вся страна", - сказал Табачников во время торжественного мероприятия.

В ходе праздника особой популярностью пользовалось шоу-пространство, организованное "Единой Россией", которое включило в себя не только увлекательные, но и полезные развлечения из сферы науки и новых технологий: азотное криошоу, виртуальную телепортацию, станцию виртуальной реальности и выставку робототехники.

"Праздник замечательный, у людей отличное настроение. Возраст Кстова действительно небольшой, но у города уже есть славная история. Славная история тех людей, которые здесь выросли и внесли свой вклад в развитие города. 60 лет назад здесь были поля, где стояли палатки и в них жили наши первостроители. Они строили нефтеперерабатывающий завод, первые дома. Наш город показывает возможности человека, то, на что он способен в созидании за короткий период в 60 лет. Сегодня Кстово – это замечательный город, в котором хочется жить, комфортный и гостеприимный", - отметил секретарь местного отделения партии, глава администрации Кстовского района Кирилл Культин.

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