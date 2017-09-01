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Общество

Председатель комиссии по выборам в Общественную палату Нижнего Новгорода считает правомерной процедуру избрания ее членов

06 сентября 2017 18:23  [68] Общество
форум Активный Нижний

форум Активный Нижний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель комиссии по выборам в Общественную палату Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов считает правомерной процедуру избрания ее членов. Об этом сообщает корреспондент НИА Нижний Новгород, присутствовавший на первом заседании палаты 6 сентября 2017 года.

По словам Кузнецова, когда разрабатывалось положение об Общественной палате, перед юристами была поставлена задача сделать так, чтобы все было максимально легитимно.

"Чтобы вы понимали, если бы в июне гордума прописала, что палата формируется, условно говоря, из тех на кого мэр пальцем укажет – это тоже было бы легитимно. Второй момент, мы изменили состав конкурсной комиссии, увеличив число общественников. Депутаты же, которые входили в состав – Ольга Балакина, Евгений Лазарев, Василий Пушкин – самые независимые и абсолютно самодостаточные. Идите попробуйте на них повлиять", - пояснил председатель комиссии.

Он также подчеркнул, что комиссия была абсолютно вправе выбрать любых членов палаты, но посчитала правильным, в первую очередь, ориентироваться на мнение кандидатов.

Напомним, что гордума Нижнего Новгорода в июне согласовала создание Общественной палаты. Срок полномочий палаты – два года. Для участия в работе палаты кандидаты должны были участвовать в конкурсе в порядке самовыдвижения без сбора подписей. Их избранию предшествовали открытые дебаты и презентация.

Формирование Общественной палаты состоялось 25 августа 2017 года во время работы форума "Активный Нижний" на Нижегородской ярмарке. В состав палаты I созыва вошли 33 человека из 135 кандидатов.

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