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Происшествия

Обливший краской два автомобиля дворник задержан в Арзамасе Нижегородской области

07 сентября 2017 11:11  [27] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обливший краской два автомобиля дворник задержан в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 7 сентября 2017 года.

Согласно информации, в арзамасский отдел МВД России обратились двое водителей из организации, расположенной на улице 50 лет ВЛКСМ. Они сообщили, что багажники их автомобилей, оставленных на парковке для сотрудников, были облиты краской. Кроме того, на одном из транспортных средств также были закрашены регистрационные знаки и фары. Общий ущерб превысил 28 тысяч рублей.

Полицейскими было установлен подозреваемый – 34-летний дворник этой же организации. "Мужчина вышел на работу в свой выходной день, чтобы выполнить дела, которые не сделал в течение недели – в частности, покрасить бордюры на парковке. Автомобили заявителей, припаркованные вплотную к бордюру, мешали дворнику провести покраску, после чего он облил автомобили краской, а затем направился в другое место для продолжения хозяйственных работ. Когда заявители обнаружили, что произошло с их машинами, и сообщили о случившемся руководству организации, злоумышленник пытался исправить ситуацию. Однако при использовании жидкости для удаления краски произошла порча лакокрасочного покрытия автомобилей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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