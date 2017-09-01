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Спорт

Нижегородское "Торпедо" победило "Локомотив" со счетом 3:0

07 сентября 2017 16:49  [30] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ХК "Торпедо" 6 сентября 2017 года победил ярославский "Локомотив" со счетом 3:0, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на матче.

Нижегородцы до матча против ярославцев потерпели три поражения подряд, поэтому неудивительно, что хоккеисты "Торпедо" с первых секунд игры пошли вперед, стараясь завладеть преимуществом. Это дало свои плоды, и уже на шестой минуте игры Максим Лазарев открыл счет, забросив свою первую шайбу в составе "Торпедо". После этого команда Петериса Скудры не сбавила обороты, а наоборот усилила давление и это привело ко второй заброшенной шайбе - Даугавиньш отдал пас Баранцеву, а тот нанес точный бросок.

В самом начале второго периода "Торпедо" упрочило свое преимущество - шайбу забросил Каспарс Даугавиньш. Впоследствии нижегородцы контролировали ход встречи и одержали заслуженную и уверенную победу.

Состав "Торпедо": Галимов; Баранцев - Кундратек, Потапов - Грачёв - Кулёмин; Мамашев - Григорьев, Костицын - Дугин - Даугавиньш; Курбатов - Шуленин, Столяров - Галузин - Паршин; Фактуллин - Ураков, Веряев - Мозер - Лазарев.

Следующий матч нижегородцы проведут 8 сентября 2017 года против минского "Динамо". Игра состоится в КРК "Нагорный" и начнется в 19:00.

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