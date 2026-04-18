"Горжусь нашими ребятами!": Глеб Никитин поблагодарил "Торпедо" за сезон

17 апреля нижегородский ХК "Торпедо" завершил выступление в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина. В пятом матче серии "Металлург" обыграл нижегородцев в овертайме со счётом 4:3.
Губернатор Нижегородской области в своих соцсетях высказал слова поддержки и благодарности команде. "Браво, "Торпедо"! Я искренне хочу сказать, что горжусь нашими ребятами!" - написал глава региона.
Он отметил, что команда Алексея Исакова, дебютировавшего в КХЛ в этом сезоне, показала выдающуюся игру, сражаясь с "Металлургом" — лучшей командой регулярного чемпионата.
"Мы прошли этот сезон на одном дыхании, в отличной серии преодолели первый раунд плей-офф, проявляли характер, играли друг за друга и за весь Нижний, весь регион... Мы делили с ними победы и поражения, искренне переживали и следили за тем, как выстраивается команда", - подчеркнул Никитин, поблагодарив команду за сплочённость и упорство.
Особую признательность он высказал болельщикам, которые стали настоящим "шестым игроком", за неоценимую поддержку и энергию и веру в команду, которые вдохновляли хоккеистов на невероятные подвиги.
"Дела громче слов: слоган плей-офф нашей команды отозвался у тысяч болельщиков по всей Нижегородской области и за ее пределами. Ребят, спасибо вам от всех нас. Это было по-настоящему, по-нижегородски. Вперёд, к новым победам! ", - заключил губернатор.
