Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
18 апреля 2026 11:04
"Горжусь нашими ребятами!": Глеб Никитин поблагодарил "Торпедо" за сезон
17 апреля 2026 20:25
Нижегородское "Торпедо" вылетело из Кубка Гагарина
17 апреля 2026 16:35
Более тысячи ветеранов СВО и их близких занимаются спортом в Нижегородской области
17 апреля 2026 09:16
Баскетболисты "Пари НН" уступили ЦСКА в четвертый раз в сезоне
16 апреля 2026 09:40
"Чайка" сравняла счет в серии, обыграв "Омских Ястребов" по буллитам
16 апреля 2026 09:00
"Заряжали ребят эмоционально": Исаков — о первой победе "Торпедо" в серии
15 апреля 2026 22:45
Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло "Металлург" и продлило серию
14 апреля 2026 18:08
Нижегородская "Чайка" всухую уступила "Омским Ястребам" в первом матче серии
14 апреля 2026 17:51
"Появятся": Исаков об отсутствии стычек в серии "Торпедо" с "Металлургом"
14 апреля 2026 17:03
Главный тренер "Металлурга" похвалил наставника "Торпедо" Алексея Исакова
Спорт

"Горжусь нашими ребятами!": Глеб Никитин поблагодарил "Торпедо" за сезон

18 апреля 2026 11:04 Спорт
Горжусь нашими ребятами!: Глеб Никитин поблагодарил Торпедо за сезон

Фото: ХК "Торпедо"

17 апреля нижегородский ХК "Торпедо" завершил выступление в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина. В пятом матче серии "Металлург" обыграл нижегородцев в овертайме со счётом 4:3.

Губернатор Нижегородской области в своих соцсетях высказал слова поддержки и благодарности команде. "Браво, "Торпедо"! Я искренне хочу сказать, что горжусь нашими ребятами!" - написал глава региона.

Он отметил, что команда Алексея Исакова, дебютировавшего в КХЛ в этом сезоне, показала выдающуюся игру, сражаясь с "Металлургом" — лучшей командой регулярного чемпионата.

"Мы прошли этот сезон на одном дыхании, в отличной серии преодолели первый раунд плей-офф, проявляли характер, играли друг за друга и за весь Нижний, весь регион... Мы делили с ними победы и поражения, искренне переживали и следили за тем, как выстраивается команда", - подчеркнул Никитин, поблагодарив команду за сплочённость и упорство.

Особую признательность он высказал болельщикам, которые стали настоящим "шестым игроком", за неоценимую поддержку и энергию и веру в команду, которые вдохновляли хоккеистов на невероятные подвиги.

"Дела громче слов: слоган плей-офф нашей команды отозвался у тысяч болельщиков по всей Нижегородской области и за ее пределами. Ребят, спасибо вам от всех нас. Это было по-настоящему, по-нижегородски. Вперёд, к новым победам! ", - заключил губернатор.

