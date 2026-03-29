Вадим Булавинов объяснил, почему уходит из политики Политика

Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов объяснил, почему решил завершить политическую карьеру. В разговоре с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Рустамом Досаевым он подчеркнул важность своевременного завершения политической деятельности/

Как рассказал Досаев в соцсетях, встреча политиков состоялась на одной из автозаправочных станций. В ходе беседы они успели обсудить рабочие моменты, а также затронули тему участия Булавинова в новых выборах в Госдуму РФ.

Экс-мэр заявил, что чувствует необходимость сосредоточиться на личной жизни и отдыхе.

Рустам Досаев, в свою очередь, выразил глубокое уважение к Булавинову, назвав его "живой легендой" Нижнего Новгорода.

"С большим уважением отношусь к Вадиму Евгеньевичу, в том числе за те изменения к лучшему в нашем городе, которым он положил начало, руководив Нижним Новгородом", - подчеркнул депутат.

