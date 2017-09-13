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Бизнес

"Надеемся, что успешные наработки ЗС НО в нормативной сфере будут "взяты на вооружение" коллегами", - Евгений Лебедев

14 сентября 2017 13:17  [28] Бизнес
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

"Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) традиционно принимают участие в работе бизнес-саммита, обсуждают актуальные вопросы в рамках пленарных заседаний, совещаний, круглых столов. Мы с интересом изучаем достижения других регионов и, в свою очередь, надеемся, что наши успешные наработки, в том числе, в нормативной правовой сфере, будут "взяты на вооружение" коллегами", - заявил председатель регионального парламента Евгений Лебедев на торжественном открытии VI Международного бизнес-саммита, который открылся на Нижегородской ярмарке 14 сентября.

По его словам, эксперты признали нижегородское инвестиционное законодательство одним из лучших в России. "Конкретный вклад депутатов Законодательного собрания в развитие промышленного потенциала региона также выражается в рассмотрении инвестиционных соглашений по приоритетным инвестиционным проектам. При этом формы поддержки инвесторов постоянно развиваются", - добавил Евгений Лебедев.

Председатель регионального парламента в качестве примера привёл то, что с 2017 года предприятия, заключившие специнвестконтракт, могут претендовать на налоговые льготы. В соответствии с решением Законодательного собрания, объекты спорта, построенные в Нижегородской области для проведения чемпионата мира по футболу, не будут облагаться налогом на имущество организаций. "В числе первых регионов мы приняли закон о Торгово-промышленной палате, которая может направлять в Заксобрании предложения по разработке проектов законов в сфере предпринимательства, экономики и промышленности, проводить экспертизу законопроектов в данном направлении", - отметил Евгений Лебедев.

Председатель областного парламента обратил особое внимание, что наряду с депутатами активное участие в бизнес-саммите принимает и Молодежный парламент при Законодательном собрании. По его инициативе и при поддержке комитета по информационной политике пройдет круглый стол на тему "Поддержка молодых ученых как эффективный способ воспроизводства и роста научных кадров". В том числе будет обсуждаться вопрос о стипендиальной поддержке специалистов научной сферы. "Считаю, что молодые парламентарии затрагивают очень актуальные и значимые темы, обсуждение которых в рамках бизнес-саммита получит дополнительный импульс", - подчеркнул Евгений Лебедев.

Как сообщалось ранее, в рамках VI Международного бизнеса-саммита, который будет проходить в Нижнем Новгороде 14-16 сентября, правительство Нижегородской области планирует подписать семь по инвестиционным проектам на общую сумму 28 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – около трёх тысяч.

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