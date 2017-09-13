Обвиняемый в мошенническом получении премий чиновник из Большеболдинского района Нижегородской области предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава одного из сельсоветов в Большеболдинском районе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении премий мошенническим путем. Об этом пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, с марта 2010 года до начала 2016 года глава администрации сельсовета используя служебное положение дал устное указание специалисту администрации изготовить и подписать распоряжения о его премировании от имени главы местного самоуправления.

Тем самым, без ведома работодателя, мошенническим путем обвиняемый получил незаконно премии в общей сумме 169 тысяч 354 рубля из фонда оплата труда муниципальных служащих являющихся частью бюджета сельсовета.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то, есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Дело поступило в Большеболдинский районный суд для рассмотрения по существу.