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Общество

ЗАО "СМУ - 77" займется реставрацией зданий музея Горького в Нижнем Новгороде

17 сентября 2017 12:46  [15] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ЗАО "СМУ - 77" займется реставрацией зданий музея Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок от 15 сентября.

Согласно информации, по итогам двух аукционов подрядчик получил право на проведение ремонтно-реставрационных работ и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером", расположенного по адресу: ул. Минина, д. 26, "Литературный музей" (Литеры А, А1), а также реставрации на объекте культурного наследия федерального значения "Дом, в котором в 1902-1904 гг. находилась последняя квартира Горького Алексея Максимовича в Нижнем Новгороде", расположенном по адресу: ул. Семашко, д. 19 "Музей-квартира А.М. Горького".

Таким образом с победителем аукциона будут заключены контракты на сумму 8,1 млн рублей (здание по ул. Семашко) и 12 млн рублей (здание по ул. Минина). Работы по контрактам должны быть выполнены в срок до 20 декабря 2017 года. В документах также сообщается, что разработкой проектно-сметной документации к объектам также занималось СМУ - 77.

Напомним, что конкурсы на проведение реставрационных работ в зданиях музея Гррького были объявлены 22 августа 2017 года. Ранее сообщалось, что профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области одобрил выделение 41 млн рублей на ремонт музея Горького в Нижнем Новгороде в июне 2017 года.

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