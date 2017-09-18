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Происшествия

Суд приговорил главбуха МП в Сергаче Нижегродской области с трем годам и шести месяцам за растрату почти 1,7 млн рублей

18 сентября 2017 18:47  [40] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сергачский районный суд приговорил главного бухгалтера МП "ТЦ "Развитие" с трем годам и шести месяцам лишения свободы условно за растрату более 1 млн 686 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, с 19 ноября 2010 года по 2 июля 2012 года подсудимая занимая должность главного бухгалтера "ТЦ "Развитие", используя своё служебное положение похитила деньги муниципального предприятия, причинив тем самым материальный вред МП "ТЦ "Развитие" в особо крупном размере.

Суд назначил наказание условно с испытательным сроком в три года. Приговор вступил в законную силу

"При назначении наказания судом были учтены в качестве смягчающих обстоятельств наличие у подсудимой малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное частичное возмещение причиненного вреда, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья ее матери", - говорится в сообщении.

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