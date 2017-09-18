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Политика

"Нижегородские эсры находятся на грани политического коллапса", - Сергей Анисимов

19 сентября 2017 17:45  [28] Политика
Сергей Анисимов

Сергей Анисимов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Нижегородские эсры находятся на грани политического коллапса", - заявил политический обозреватель Сергей Анисимов, комментируя заседание суда по иску к НРО "Справедливой России", 19 сентября 2017 года.

По словам Анисимова, последнее время, все, что происходит с партией "Справедливая Россия", производит на него крайне удручающее впечатление. "И сегодняшние разбирательства в суде – лишнее доказательство тому, что нижегородские эсры находятся на грани политического коллапса. Партию трясет и раздирает на части, о какой уж политической консолидации к новым президентским выборам может идти речь, когда ее члены вынуждены решать кто из них прав, а кто виноват, в судах?", - пояснил он.

"И это после того, как на только что закончившихся выборах парламентская партия "Справедливая Россия" впервые за всю историю своего существования в регионе не взяла ни одного депутатского мандата. Это даже не провал, это – крах и трагедия некогда сильной парламентской партии", - считает Анисимов

"Известно, что на мажоритарных выборах самые сильные кандидаты традиционно выдвигаются от "Единой России". Так произошло и на этот раз. Две другие партии так называемой парламентской оппозиции (КПРФ и ЛДПР) выступили, что называется, в свою силу, сумев добиться победы, соответственно, в десяти и четырех избирательных округах. И только нижегородские эсеры проиграли на этот раз все, что можно", - сказал политолог.

"Показательно, что партийцы, почувствовав неладное, поспешили дистанцироваться от партии. Например, Андрей Колобов, входящий в руководство регионального отделения партии, предпочел пойти на выборы не под партийным флагом, а в качестве самовыдвиженца. И не только пойти, но и победить. И где? В Советском районе Нижнего Новгорода, куда "чужие" чаще всего не совались", - заявил Сергей Анисимов.

Он также считает, что "прошедший единый день голосования можно считать генеральной репетицией к выборам главы государства". "Можно констатировать: партийная организация эсеров в регионе не способна эффективно работать в условиях предвыборной мобилизации. Полагаю, что в марте 2018-го, как и в уходящем сентябре, лидера партии в России Сергея Миронова в нашем регионе уверенно обойдут лидеры КПРФ и ЛДПР", - подытожил Анисимов.

Напомним, сегодня суд поддержал ходатайство о вызове всех членов совета НРО СР на заседание по делу о признании незаконной конференции НРО. Заседание продолжится 10 октября, истцы оспаривают законность проведения конференции 31 января, на которой был избран новый состав совета и переизбран Александр Бочкарев в должности председателя.

Также напомним, что 10 сентября в регионе в единый день голосования крупных выборов не было. Прошли, в частности, довыборы в Думы Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, а также выборы в Гордуму г.Кстово.

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