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Общество

"Необходимо в рамках договоров о РЗТ обязать застройщиков самим строить школы и детсады", - Евгений Лазарев

19 сентября 2017 18:22  [61] Общество
Евгений Лазарев

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Необходимо в рамках договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ) обязать застройщиков самим строить школы и детсады", - заявил депутат Думы Нижнего Новгорода от КПРФ Евгений Лазарев на заседании комиссии Гордумы по строительству 19 сентября 2017 года.

Горадминистрация ранее назначила шесть аукционов на право развития территорий на 13 октября 2017 года, еще два пройдут 20 октября. Евгений Лазарев предложил отменить эти конкурсы и назначить их заново, но с правками.

"Градостроительный кодекс позволяет внести в аукционную документацию обязанность застройщика по созданию необходимой социальной инфраструктуры (школы, детские сады). Пусть он строит двадцатиэтажные дома, но и местами в образовательных учреждениях жителей сам обеспечивает. И Москва, и Санкт-Петербург уходят от практики обеспечения застройщиков социнфраструктурой. Они пришли к выводу, что их бюджеты не могут выдержать такую нагрузку", - подчеркнул Лазарев.

Напомним, что по итогам обсуждения на сегодняшней комиссии по строительству данный вопрос на голосование вынесен не был.

Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет - 218 млн рублей.

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