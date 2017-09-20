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Спорт

Александр Филин: в одной встрече можно выиграть у более сильной команды

21 сентября 2017 11:59  [36] Спорт
Александр Филин

Александр Филин

Фото: ФК "Олимпиец"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Новичок "Олимпийца" Александр Филин, ранее игравший за ФК "Уфа", рассказал о предстоящей встрече нижегородцев с этой командой в 1/16 финала Кубка России.

- Почему вы решили перейти из "Уфы" в "Олимпиец"? Насколько легко дался этот переход?

- В "Уфе" я не получал игровую практику. А мне очень хочется играть, двигаться вперед, развиваться. Поэтому нисколько не жалею о том, что перешел в "Олимпиец".

- В "Олимпийце" много молодых футболистов. Что можете сказать об атмосфере в этой команде? Уже адаптировались?

- Атмосфера в команде хорошая, все поддерживают друг друга. Ребята постарше помогают молодежи словом и делом. Я пришел в команду уже в ходе сезона, поэтому времени на раскачку не было – сразу в бой. Адаптировался в новом коллективе быстро. Единственное, что сейчас давит на ребят – отсутствие результата. Но мы постараемся исправить положение. Нужна победа, и тогда, уверен, всё наладится.

- Совсем недавно вы играли в "Уфе", скажите, в чем главная сила этой команды?

- Наверное, в том, что на каждую позицию в этом клубе есть два, а то и три конкурентоспособных футболиста. Так что второго состава в "Уфе" просто нет. Все ребята способны сыграть в основе.

- Матчи на Кубок всегда непредсказуемые. На ваш взгляд у "Олимпийца" есть шансы обыграть команду РФПЛ и выйти в следующий раунд?

- Кубок – это специфический турнир. Один матч можно выиграть и у более сильной команды. Так что нельзя упускать свой шанс. Нам очень нужно одержать победу, прежде всего, в психологическом плане. И, конечно же, хочется пройти дальше в таком престижном турнире, как Кубок России.

Напомним, что матч 1/16 финала Кубка России состоится в Дзержинске 21 сентября на стадионе "Химик". Игра начнется в 18:00.

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